Der ultimative Spielplan zur Fussball-WM 2022 in Katar

Im November ist es so weit: In Katar wird die erste Fussball-Weltmeisterschaft im europäischen Winter ausgetragen. Am 24. November um 11 Uhr Schweizer Zeit rollt der Ball ein erstes Mal. Am vierten Advent kürt sich die Siegermannschaft schliesslich zum Weltmeister.

Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Damit du dabei den Überblick über den Spielplan, die Spiele der Schweiz und weitere Eigenheiten der WM 2022 behältst, haben wir dir die wichtigsten Informationen zusammengetragen. Alle Anstosszeiten gelten für die Schweiz, nicht für den Austragungsort Katar.

Die Spiele der Schweiz

Die Schweizer Nationalmannschaft konnte sich am 15. November 2021 in einem Fernduell gegen Italien um den ersten Platz in der Qualifikationsgruppe durchsetzen. Okafor, Vargas, Itten und Freuler schossen die Schweiz damals gegen Bulgarien in den siebten Fussball-Himmel. Nun muss Yakins Elf in der Gruppenphase bestehen.

Der Spielplan der Schweiz

Trainer Murat Yakin will mit der Schweizer Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Katar aufmischen. Bild: keystone

Donnerstag, 24. November

11 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Kamerun 🇨🇲



17 Uhr: Brasilien 🇧🇷 – Schweiz 🇨🇭

20 Uhr: Serbien 🇷🇸 – Schweiz 🇨🇭



Weitere interessante Spiele

Samstag, 26. November

17 Uhr: Frankreich 🇨🇵 – Dänemark 🇩🇰

20 Uhr: Argentinien 🇦🇷 – Mexiko 🇲🇽



20 Uhr: Spanien 🇪🇦 – Deutschland 🇩🇪

20 Uhr: Portugal 🇵🇹 – Uruguay 🇺🇾



16 Uhr: Kroatien 🇭🇷 – Belgien 🇧🇪



WM-Spielplan nach Datum

Hier findest du alle Spiele der Weltmeisterschaft 2022 in chronologischer Reihenfolge. Den Spielplan der K.o.-Phase findest du weiter unten.

Montag, 21. November

11 Uhr: Senegal – Niederlande

14 Uhr: England – Iran

17 Uhr: Katar – Ecuador

20 Uhr: USA – Wales



11 Uhr: Argentinien – Saudi-Arabien

14 Uhr: Dänemark – Tunesien

17 Uhr: Mexiko – Polen

20 Uhr: Frankreich – Australien



11 Uhr: Marokko – Kroatien

14 Uhr: Deutschland – Japan

17 Uhr: Spanien – Costa Rica

20 Uhr: Belgien – Kanada



11 Uhr: Schweiz – Kamerun

14 Uhr: Uruguay – Südkorea

17 Uhr: Portugal – Ghana

20 Uhr: Brasilien – Serbien



11 Uhr: Wales – Iran

14 Uhr: Katar – Senegal

17 Uhr: Niederlande – Ecuador

20 Uhr: England – USA



11 Uhr: Tunesien – Australien

14 Uhr: Polen – Saudi-Arabien

17 Uhr: Frankreich – Dänemark

20 Uhr: Argentinien – Mexiko



11 Uhr: Japan – Costa Rica

14 Uhr: Belgien – Marokko

17 Uhr: Kroatien – Kanada

20 Uhr: Spanien – Deutschland



11 Uhr: Kamerun – Serbien

14 Uhr: Südkorea – Ghana

17 Uhr: Brasilien – Schweiz

20 Uhr: Portugal – Uruguay



16 Uhr: Niederlande – Katar

16 Uhr: Ecuador – Senegal

20 Uhr: Wales – England

20 Uhr: Iran – USA



16 Uhr: Tunesien – Frankreich

16 Uhr: Australien – Dänemark

20 Uhr: Polen – Argentinien

20 Uhr: Saudi-Arabien – Mexiko



16 Uhr: Kroatien – Belgien

16 Uhr: Kanada – Marokko

20 Uhr: Japan – Spanien

20 Uhr: Costa Rica – Deutschland



16 Uhr: Südkorea – Portugal

16 Uhr: Ghana – Uruguay

20 Uhr: Kamerun – Brasilien

20 Uhr: Serbien – Schweiz



WM-Spielplan nach Gruppe

Beim letzten Aufeinandertreffen der Nationalmannschaften schlug Spanien Deutschland mit 6:0. Bild: keystone

Falls dich die Spiele der einen oder anderen Gruppe stärker interessieren, findest du hier den Spielplan der Gruppenphase nach Gruppe.

Gruppe A

Montag, 21. November

11 Uhr: Senegal – Niederlande

17 Uhr: Katar – Ecuador

14 Uhr: Katar – Senegal

17 Uhr: Niederlande – Ecuador



16 Uhr: Niederlande – Katar

16 Uhr: Ecuador – Senegal

Gruppe B

Montag, 21. November

14 Uhr: England – Iran

20 Uhr: USA – Wales

11 Uhr: Wales – Iran

20 Uhr: England – USA

20 Uhr: Wales – England

20 Uhr: Iran – USA

Gruppe C

Dienstag, 22. November

11 Uhr: Argentinien – Saudi-Arabien

17 Uhr: Mexiko – Polen

14 Uhr: Polen – Saudi-Arabien

20 Uhr: Argentinien – Mexiko



20 Uhr: Polen – Argentinien

20 Uhr: Saudi-Arabien – Mexiko

Gruppe D

Dienstag, 22. November

14 Uhr: Dänemark – Tunesien

20 Uhr: Frankreich – Australien

11 Uhr: Tunesien – Australien

17 Uhr: Frankreich – Dänemark

16 Uhr: Tunesien – Frankreich

16 Uhr: Australien – Dänemark

Gruppe E

Mittwoch, 23. November

14 Uhr: Deutschland – Japan

17 Uhr: Spanien – Costa Rica

11 Uhr: Japan – Costa Rica

20 Uhr: Spanien – Deutschland

20 Uhr: Japan – Spanien

20 Uhr: Costa Rica – Deutschland

Gruppe F

Mittwoch, 23. November

11 Uhr: Marokko – Kroatien

20 Uhr: Belgien – Kanada

14 Uhr: Belgien – Marokko

17 Uhr: Kroatien – Kanada

16 Uhr: Kroatien – Belgien

16 Uhr: Kanada – Marokko

Gruppe G

Donnerstag, 24. November

11 Uhr: Schweiz – Kamerun

20 Uhr: Brasilien – Serbien

11 Uhr: Kamerun – Serbien

17 Uhr: Brasilien – Schweiz

20 Uhr: Kamerun – Brasilien

20 Uhr: Serbien – Schweiz

Gruppe H

Donnerstag, 24. November

14 Uhr: Uruguay – Südkorea

17 Uhr: Portugal – Ghana

14 Uhr: Südkorea – Ghana

20 Uhr: Portugal – Uruguay

16 Uhr: Südkorea – Portugal

16 Uhr: Ghana – Uruguay

Spielplan der K.o.-Phase

Die Finals der Fussball-WM 2022 starten ohne Unterbruch zur Gruppenphase direkt am 3. Dezember. Danach gibt es jeweils einen zweitägigen Unterbruch zwischen den Finalrunden.

Achtelfinale

Samstag, 3. Dezember

16 Uhr: Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B

20 Uhr: Sieger Gruppe C – Zweiter Gruppe D



16 Uhr: Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe C

20 Uhr: Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A



16 Uhr: Sieger Gruppe E – Zweiter Gruppe F

20 Uhr: Sieger Gruppe G – Zweiter Gruppe H

16 Uhr: Sieger Gruppe F – Zweiter Gruppe E

20 Uhr: Sieger Gruppe H – Zweiter Gruppe G



Viertelfinale

Freitag, 9. Dezember

16 Uhr: Sieger AF 5 – Sieger AF 6

20 Uhr: Sieger AF 1 – Sieger AF 2

16 Uhr: Sieger AF 7 – Sieger AF 8

20 Uhr: Sieger AF 3 – Sieger AF 4



Halbfinale

Dienstag, 13. Dezember

20 Uhr: Sieger VF 1 – Sieger VF 2

20 Uhr: Sieger VF 3 – Sieger VF 4



Spiel um Platz 3

Samstag, 17. Dezember

16 Uhr: Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2



Finale

Sonntag, 18. Dezember

16 Uhr: Sieger HF1 – Sieger HF2



Die wichtigsten Fragen zur WM

Welche Länder sind bei der WM 2022 dabei?

Insgesamt nehmen an der WM 2022 in Katar 32 Mannschaften am Turnier teil. Diese kämpfen in 64 Spielen um den WM-Titel. Die Länderaufteilung nach Kontinent: 13 aus Europa, 6 aus Asien, 5 aus Afrika, 4 aus Südamerika sowie 4 aus Nord- und Mittelamerika. Alle Teams findest du hier:

Diese 32 Teams haben sich für die WM in Katar qualifiziert 1 / 66 Diese 32 Teams haben sich für die WM in Katar qualifiziert quelle: keystone / noushad thekkayil

Wann beginnt die Fussball-WM 2022?

Die WM in Katar beginnt offiziell am 21. November und dauert bis am 18. Dezember. In nur 28 Tagen spielen die Mannschaften dann den Weltmeister aus. Das Eröffnungsspiel tragen nicht der Gastgeber Katar, sondern Senegal und die Niederlande aus. Das erste Spiel startet um 11 Uhr Schweizer Zeit.

Warum ist die WM 2022 im Winter?

Der Grund für die Verlegung in den Winter ist die Hitze in Katar. Hier liegt die Durchschnittstemperatur zwischen Juli und August bei 40 Grad. Höchsttemperaturen von 50 Grad sind zu dieser Jahreszeit ebenfalls keine Seltenheit. In den Monaten November und Dezember hingegen bewegen sich die Temperaturen zwischen 15 und 30 Grad.

Wo wird die Fussball-WM im Schweizer TV übertragen?

Die SRG erwarb die Übertragungsrechte für die WM 2022 bereits vor zehn Jahren. Damit behalten die Sender SRF, RTS, RSI und RTR hierzulande die Exklusivrechte an der Übertragung. Auf den Sendern werden alle 64 Spiele übertragen. In Deutschland gibt es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ZDF und das Erste) insgesamt 48 Spiele zu sehen.

Wer hat die letzte WM gewonnen?

Die WM 2018 in Russland ging an Frankreich. Dieses setzte sich im Finale in Moskau mit 4:2 gegen Kroatien durch. Es ist der 2. Weltmeistertitel für die «Bleus», den ersten erlangten sie 1998 in Frankreich selbst.

Wer wird die WM in Katar gewinnen?

Das Turnier lebt ja eigentlich von den Überraschungen. Vertraut man jedoch auf die Statistik, wird es Brasilien. Warum? Die Wettquoten sagen es. Und wer hält die besseren Statistiken als jene Unternehmen, die damit ihr Geld verdienen? Eben. Hier alle Wettquoten zum Weltmeistertitel von bwin (Abgerufen am 17. Juni 2022):

Brasilien: 5,0 Frankreich: 6,5 England: 6,5 Spanien: 9,0 Argentinien: 10,0 Deutschland: 11,0 Niederlande: 12,0 Belgien: 13,0 Portugal: 13,0 Dänemark: 26,0 Kroatien: 41,0 Uruguay: 41,0 Senegal: 41,0 USA: 67,0 Serbien: 67,0 Schweiz: 67,0 Mexiko: 81,0 Wales: 101,0 Polen: 101,0 Katar: 101,0 Ecuador: 151,0 Ghana: 151,0 Kamerun: 151,0 Japan: 201,0 Kanada: 201,0 Australien: 251,0 Marokko: 251,0 Südkorea: 251,0 Iran: 251,0 Saudi-Arabien: 251,0 Tunesien: 351,0 Costa Rica: 751,0

Was für Stadien hat Katar?

Gespielt wird in acht Stadien in ganz Katar. Der grösste Spielort ist das Lusail Iconic Stadium im gigantischen Urbanisierungsprojekt Lusail in der Nähe von Doha. Hier haben über 85'000 Zuschauer Platz. Hier werden fünf Gruppenspiele, ein Achtelfinal, ein Viertelfinal, ein Halbinal und der Final ausgetragen. Es wurde 2022 eröffnet.

Alle Stadien der WM 2022 in Katar 1 / 18 Alle Stadien der WM 2022 in Katar

(leo)