Es gibt sie doch! Hier finden WM-Public-Viewings statt

Du willst die WM-Spiele vor einem grossen Bildschirm anschauen? Mit anderen jubelnden Fans? Und Glühwein und Bier? Dann bist du hier fast schon am richtigen Ort. Denn: Wir haben die Public Viewings für deine Stadt zusammengesucht.



In rund einer Woche wird die WM 2022 angepfiffen. Der Grossevent ist bereits jetzt in aller Munde – seien es Boykott-Ankündigungen, mögliche Gewinner oder eben: Public Viewings.

In welchem Lokal wird man von Mitte November bis Mitte Dezember zum Stammkunden? Wo kann man mit anderen Fans jubeln? Wo wird man getröstet, wenn die Lieblingsmannschaft verliert?

Nun, es ist so: Viele Veranstalter bieten in diesem Jahr keine Public Viewings an. Die WM in Katar ist sehr umstritten. Aus Protest wollen viele auf eine Übertragung verzichten. Und Public Viewings im Freien lohnen sich zu dieser Jahreszeit nicht unbedingt.​

Dennoch finden Public Viewings statt. Wenn auch nicht so zahlreich wie bei früheren Weltmeisterschaften, haben wir euch die Veranstaltungen in eurer Stadt zusammengesucht:

Inhaltsverzeichnis Zürich Aarau Luzern Bern Basel

Zürich

Halle 550, Oerlikon

Wann: 20.11.2022–18.12.2022 (alle Spiele)

Wo: Birchstrasse 150, 8050 Zürich

Eintritt: Tickets gibt's vor Ort oder hier.

Wunderbar/ Wunderbox

Wann: Alle Spiele

Wo: Langstrasse 84, 8004 Zürich

Eintritt: gratis, Reservationen gibt's hier.

RestoDisco Charlatan



Wann: Alle Spiele

Wo: Langstrasse 119, 8004 Zürich

Eintritt: gratis

Drinx Bar

Wann: Alle Spiele

Wo: Dufourstrasse 24, 8008 Zürich

Eintritt: gratis

Don Weber

Wann: Alle Spiele

Wo: Heinrichstrasse 213, 8005 Zürich

Eintritt: gratis

Amboss Rampe

Wann: Alle Spiele

Wo: Zollstrasse 80, 8005 Zürich

Eintritt: gratis

Iroquois

Wann: Alle Spiele

Wo: 120 Seefeldstrasse, 8008 Zürich

Eintritt: gratis

Aarau

AHA

Wann: Alle Spiele

Wo: Aeschbachweg 8, 5000 Aarau

Eintritt: gratis, kostenpflichtige Reservation hier möglich.

Luzern

Hotel Schweizerhof

Wann: Alle Spiele

Wo: Schweizerhofquai 3, 6002 Luzern

Eintritt: gratis

Bourbaki

Wann: Spiele ab 17 Uhr und alle Schweizer Spiele

Wo: Löwenplatz 11, 6004 Luzern

Eintritt: gratis

Bern

Bernexpo Areal

Wann: 4.12.2022–18.12.2022

Wo: Mingerstrasse 6, 3014 Bern

Eintritt: Tickets gibt's hier.

Blindspot Pop-Up

Wann: Alle Spiele

Wo: Sulgenrain 28, 3007 Bern

Eintritt: gratis

Basel

The Auld Dubliner

Wann: Alle Spiele

Wo: Clarastrasse 34, 4058 Basel

Eintritt: gratis

Volta Bräu

Wann: Alle Spiele ab 16/17 Uhr

Wo: Voltastrasse 30, 4056 Basel

Eintritt: gratis

Lora

Wann: Alle Spiele

Wo: Bahnhof SBB, neuer Westflügel, Basel

Eintritt: gratis

Baltazar

Wann: Alle Spiele ab 17 Uhr

Wo: Steinenbachgässlein 34, 4051 Basel

Eintritt: gratis

Parterre One

Wann: Alle Spiele ab 16 Uhr und einige Ausnahmen

Wo: Klybeckstrasse 1b, 4057 Basel

Eintritt: gratis

Paddy Reilly's

Wann: Keine Angabe

Wo: Steinentorstrasse 45, 4051 Basel

Eintritt: gratis

Mr. Pickwick Club

Wann: Alle Spiele

Wo: Steinenvorstadt 13, 4051 Basel

Eintritt: gratis



