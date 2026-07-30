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Rare, medium oder well done? watson-Host Flavia lernt grillieren

Erst zum zweiten Mal steht Flavia am Grill und jetzt muss sie schon Steaks grillieren: rare, medium und well done. Schafft sie das mit einem Grill-Experten an ihrer Seite?

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Roman, gelernter Metzger, hat sich der Aufgabe gestellt, Flavia das Grillieren beizubringen. Schafft sie es, drei verschiedene Steaks rare, medium und done zu grillieren? Das und, was Romans ultimativer Grill-Hack ist, erfährst du im Video:

Video: watson/michelle claus

Hier die Grill-Tipps vom Profi für dein nächstes Steak:

Der häufigste Fehler ist, dass man nicht heiss genug grilliert. Dann können sich nicht dieselben Röstaromen bilden. Es sollten mindestens 200 Grad sein.

grilliert. Dann können sich nicht dieselben Röstaromen bilden. Es sollten mindestens 200 Grad sein. Das Steak sollte mindestens 2 cm dick sein. Dünner ist es schwieriger, den richtigen Garpunkt zu erreichen.

sein. Dünner ist es schwieriger, den richtigen Garpunkt zu erreichen. Man kann den Grill vor dem Grillieren «marinieren» mit einer in Öl getränkten Zwiebel. Das hilft bei der Haftung des Fleischs am Grill und gibt ein angenehmes Aroma. Am besten trägt man das auf mit einer langen Grillgabel, um sich vor der Hitze zu schützen.

vor dem Grillieren mit einer in Öl getränkten Zwiebel. Das hilft bei der Haftung des Fleischs am Grill und gibt ein angenehmes Aroma. Am besten trägt man das auf mit einer langen Grillgabel, um sich vor der Hitze zu schützen. Salz darf man vor dem Grillieren auf das Steak streuen, das kann auch bei der Krustenbildung helfen. Pfeffer verbrennt schnell, deshalb diesen erst nach dem Zubereiten drauf.

darf man auf das Steak streuen, das kann auch bei der Krustenbildung helfen. Pfeffer verbrennt schnell, deshalb diesen erst nach dem Zubereiten drauf. 30 Minuten vor dem Grillieren sollte man das Fleisch aus dem Kühlschrank nehmen, damit es auf Zimmertemperatur kommt und der Temperaturunterschied nicht zu gross ist.

sollte man das Fleisch nehmen, damit es auf Zimmertemperatur kommt und der Temperaturunterschied nicht zu gross ist. Nach 90 Sekunden kann man das Steak kehren. Nach weiteren 90 Sekunden kann man es auf den oberen Rost legen und auf die richtige Garstufe warten. Wer sein Steak rare möchte, nimmt das Steak direkt vom Grill, ohne den oberen Rost.

Die Garkerntemperaturen sind wie folgt: Rare liegt bei 44 bis 49 Grad, Medium bei 52 bis 54 Grad und Done ist bei rund 60 Grad.

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