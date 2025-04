Keine Belege für chinesische Soldaten im Ukraine Krieg

Die Volksrepublik gibt sich in dem Krieg offiziell neutral. Sie schlug bereits Pläne für Friedensverhandlungen vor. Peking verurteilte Russlands Vorgehen bislang jedoch nicht – Kommentatoren werten das als indirekte Unterstützung für Moskau. Die ukrainische Regierung lehnte die chinesischen Friedensvorschläge bislang mit Begründung ab, sie dienten in erster Linie russischen Interessen. (sda/dpa)

Die Gefangennahme soll im ostukrainischen Gebiet Donezk erfolgt sein. «Wir haben Informationen darüber, dass es weitaus mehr solcher Bürger Chinas in den Einheiten der Besatzer gibt», so Selenskyj.

Zuvor hatte der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf Telegram erklärt, dass die Ukraine zwei in der russischen Armee kämpfende chinesische Staatsbürger gefangen genommen habe. Dazu veröffentlichte er auch ein Video mit Bildern eines der Gefangenen.

Die chinesische Regierung habe ihre Bürger stets aufgefordert, sich von Gebieten mit bewaffneten Konflikten fernzuhalten und sich nicht an militärischen Aktionen der einen oder anderen Seite zu beteiligen, sagte er.

China hat Angaben der Ukraine über weitere chinesische Staatsbürger in russischen Militäreinheiten zurückgewiesen. Es gebe keine Grundlage für diese Behauptung, sagte Aussenamtssprecher Lin Jian in Peking.

Abgeordnete des Chinesischen Militär kommen in Chinas Hauptstadt Bejing an.

Abgeordnete des Chinesischen Militär kommen in Chinas Hauptstadt Bejing an.

