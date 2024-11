Video: watson/lucas zollinger

Russen-Jet der indischen Luftwaffe stürzt bei Übung ab

Am 4. November ist bei einem «Routine-Trainingseinsatz» ein Kampfjet der indischen Luftwaffe in der Nähe der Stadt Agra in Uttar Pradesh abgestürzt und auf einem Feld in Flammen aufgefangen. Unzählige Schaulustige haben den Vorfall auf Video festgehalten, die Handyvideos davon kursieren jetzt auf Social Media. Mittlerweile hat das Militär die Absturzstelle abgesperrt und eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet:

Videos zeigen auch, wie der Pilot des MiG-29-Kampfflugzeugs an einem Fallschirm rund zwei Kilometer von der Absturzstelle entfernt zu Boden gleitet und von weiteren Schaulustigen und Helfern umschwärmt wird. Es war ihm gelungen, den abstürzenden Jet in ein unbesiedeltes Gebiet zu lenken und dann rechtzeitig den Schleudersitz zu betätigen, berichtet die englischsprachige indische Zeitung «Hindustan Times».

Die indische Luftwaffe bestätigt diese Version der Ereignisse in einem Post auf der Plattform X (ehemals Twitter). Ersten Berichten zufolge soll das Kampfflugzeug wegen einer Systemstörung abgestürzt sein. Der Vorfall soll nun untersucht werden.

Nicht der erste Absturz

Bereits am 2. September hat die indische Luftwaffe ein Kampfflugzeug verloren. Auch damals war es eine MiG-29, die in Barmer im Bundesstaat Rajasthan aufgrund eines «kritisches technisches Problems» abstürzte.

Die MiG-29, die ursprünglich 1983 von der UdSSR entwickelt wurde, wurde 1987 von Indien beschafft und seither mehrfach modernisiert, um den neuesten technologischen Fortschritten Rechnung zu tragen.

Am 4. Juni stürzte ausserdem ein Suchoi Su-30MKA in der Nähe des Dorfes Shirasgaon im Distrikt Nashik von Maharashtra ab. Auch dabei handelt es sich um ein von Russland entwickeltes Flugzeug. Sowohl der Pilot als auch der Kopilot konnten sich damals sicher aus dem Flugzeug retten. (lzo)

