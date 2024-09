Boeing raucht aus Hilfstriebwerk – und startet schliesslich doch

Video: watson/lucas zollinger

Boeing brennt auf Flugfeld – zwei Stunden später startet sie

Auf dem Flughafen von Chennai in Indien kam es am 24. September zu einem Zwischenfall, als plötzlich starker Rauch aus dem Hilfstriebwerk einer Boeing 777-300 von Emirates trat. Videos von Arbeitern auf dem Flugfeld dokumentieren den Vorfall:

Emirates-Flug EK547, der Dubai zum Ziel hatte, wurde gerade aufgetankt und war kurz vor dem Boarding, als Rauch begann, aus dem Hilfstriebwerk am Heck der Maschine zu steigen. Arbeiter auf dem Flugfeld verständigten die Crew an Board, woraufhin die Piloten die Maschinen stoppten und das Flugzeug evakuierten. Die Flughafenfeuerwehr löschte den Brand. Medienberichten zufolge wird vermutet, dass zu viel Treibstoff in die Maschine gefüllt worden war, was das Feuer verursacht hatte.

Maschine durfte mit zwei Stunden Verspätung starten

Die Maschine wurde nach dem Vorfall einer technischen Kontrolle unterzogen. Dann wurde sie für den Weiterflug freigegeben, wie Emirates in einem Statement bestätigt. Mit einer Verspätung von etwas mehr als zwei Stunden – als offiziellen Grund nennt die Fluggesellschaft eine «technische Störung» – startete dieselbe Maschine dann doch noch und landete später erfolgreich in Dubai, wie Aufzeichnungen von einem Flugradar bestätigen. Emirates entschuldige sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Sicherheit der Passagiere und Besatzung sei von grösster Bedeutung, sagte ein Sprecher. Die Generaldirektion für Zivilluftfahrt (DGCA), Indiens Aufsichtsbehörde für die Luftfahrt, hat eine Untersuchung angeordnet.

Der Luftverkehrskorridor zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien ist einer der verkehrsreichsten der Region. Die Fluggesellschaften, die dort tätig sind, haben einen sehr hohen Auslastungsgrad, der in den meisten Fällen bei über 80–90 Prozent liegt. (lzo)

