Video: watson/lucas zollinger

Inauguration verpasst? Die wichtigsten Momente in unter drei Minuten

Mehr «Videos»

Von der traditionellen Teezeremonie über den von Melanias Hut geblockten Kuss bis hin zu Elon Musks vermeintlichen Hitlergruss: Donald Trumps Amtseinführung als 47. Präsident der USA sorgte für viel Gesprächsstoff und – da unzählige Kameras den ganzen Tag draufhielten – auch für viel Bildmaterial. Wenn du nicht die ganze Nacht wach warst, dürften dir einige Details entgangen sein. Wir haben dir hier die prägnantesten Momente dieses historischen 20. Januars in etwas mehr als zweieinhalb Minuten zusammengeschnitten:

Video: watson/lucas zollinger

Der Tag begann für Trump in der Kirche St. John, wo er einem Gottesdienst beiwohnte, bevor er zusammen mit Melania, J.D. Vance und dessen Ehefrau Usha zum Tee ins Weisse Haus eingeladen war – eine Tradition, die Trump selbst Joe Biden vor vier Jahren verwehrt hatte. Danach reisten der scheidende und der angehende Präsident gemeinsam zum Kapitol, wo die Vereidigung Trumps stattfand.

Nach der Vereidigung und mehreren Reden Trumps fand das Luncheon statt, bei dem die Anwesenden im Kapitol ihr Mittagessen zu sich nahmen. Dann trat Trump in der Capital One Arena in Washington, D.C auf, wo viele seiner Anhängerinnen und Anhänger die Inauguration verfolgt hatten. Ebenfalls unterzeichnete er dort wie angekündigt öffentlichkeitswirksam mehrere präsidentielle Erlasse. Am Abend war Trump bei drei verschiedenen Bällen zu Gast. (lzo)

Mehr Videos rund um Donald Trump:

Das sagte Donald Trump nach seiner Amtseinführung – es dürfte Biden nicht gefallen haben

Video: watson/lucas zollinger

Jimmy Kimmels erster Monolog nach der Trump-Wahl

Video: watson/Michael Shepherd

Attentat auf Donald Trump – die wichtigsten Videos im Überblick