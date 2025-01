Trump tanzt mit Melania – und fuchtelt mit Säbel herum 🤨

Ganz in seinem Element schien der neue alte US-Präsident schliesslich aber erst, als der oft von ihm genutzte Wahlkampfsong «YMCA» von den Village People erklang. (con/sda/dpa)

Nach einigen Minuten gesellten sich neben Vizepräsident J.D. Vance und seiner Ehefrau Usha auch vier Angehörige der Streitkräfte auf die Bühne, die zum Tanz aufforderten. Der Wechsel der Tanzpartner sorgte bei Trump und Melania sichtbar für Auflockerung: Trump schüttelte der Dame an seiner Seite danach anerkennend die Hand, während Melania von ihrem Tanzpartner schwungvoll um die eigene Achse gedreht wurde und dabei breit grinste.

Vor Hunderten begeisterten Militärangehörigen bewegten sich die Trumps – er im Smoking, sie im weiss-schwarzen Abendkleid – beim ersten von drei Bällen am Abend über die Tanzfläche. Ihre Gesichter wirkten dabei etwas angespannt. Beim Paartanz schien es Gattin Melania zeitweise ein wenig unbehaglich zu sein.

Zuerst gab Donald Trump in seinen ersten Stunden als neuer Präsident zünftig Gas im Büro und unterschrieb Dutzende Dekrete – dann liess er seinen Inaugurations-Tag auf der Tanzfläche ausklingen. Das sah durchaus ein wenig speziell aus. Besonders dann, als Trump mit einem Säbel in der Luft umher fuchtelte.

Donald Trump ordnete in den ersten Stunden seiner Amtszeit bereits zahlreiche Dinge an. Danach ging er zum Feiern über – dabei entstandene einige kuriose Bilder.

