China schliesst Velowege nach Massen-Velotour für ... Dumplings!

Über 100'000 junge Leute haben sich in der chinesischen Stadt Zhengzhou auf die Sättel ihrer Mietvelos geschwungen, um in der 50 Kilometer entfernten Stadt Kaifeng Suppen-Dumplings zu essen.

Mitten in der Nacht und motiviert durch vier Studentinnen, die es ihnen am vergangenen Wochendende vorgemacht hatten. Die vier, die den Trend ausgelöst haben, wollten die berühmten Suppen-Dumplings in Kaifeng zum Frühstück essen. Ihren Ausflug dokumentierten sie in den Sozialen Medien, versehen mit der Unterschrift: «Die Jugend ist unbezahlbar, die Nachtfahrt nach Kaifeng hat sie».

Social-Media-Trend griff um sich

Wenige Tage später fielen gemäss Medienberichten schon 17'000 hungrige Velofahrer in die Altstadt von Kaifeng ein. Am Freitag waren es schätzungsweise 100'000 – 200'000 Personen, die sich zur Massen-Velotour versammelten. Der Verkehr auf der Strecke zwischen Zhengzhou und Kaifeng war lahmgelegt. Im heillos überfüllten Kaifeng angekommen, konnten die Velofahrer in Bussen zurück nach Kaifeng reisen. Die Stadt sei kaum mehr passierbar gewesen, weil jeder freie Meter mit einem Mietvelo zugeparkt gewesen sei.

Fertig lustig

Die Polizei schob dieser Critical Mass auf Steroiden schnell einen Riegel vor: Velowege wurden temporär gesperrt, um weitere Massenfahrten zu verhindern. In einigen Universitäten in Zhengzhou mussten Studierenden Anträge stellen, um das Universitätsgelände verlassen zu dürfen, und Mietvelo-Anbieter aktivierten Sperren, damit die Fahrzeuge beim Verlassen eines vorgegebenen Radius stoppten.

