Was für dich Alltag ist, bringt diese Amis zum Staunen

Mehr «Videos»

Video: watson/Emanuella Kälin

Viele Amerikanerinnen und Amerikaner können kaum glauben, wie anders die Fenster- und Rolllädenkultur in Europa ist.

In den USA sind Jalousien oder Vorhänge die gängigsten Lösungen, um die Räume zu verdunkeln. Europäische Haushalte setzen dagegen auf eine ausgeklügelte Technik: Rollläden.

Diese Technik bringt so manchen Ami zum Staunen. Für viele ist allein die Tatsache, dass ein Fenster vollständig verdunkelt werden kann, eine kleine Sensation.



Erst kürzlich kam das Stosslüften in den USA an und wurde durch ein virales Video zum «Wellness-Trend». Was bei uns selbstverständlich ist, wird in den USA eher selten gemacht. In den sozialen Medien zeigen nun viele, wie sie ihre Fenster öffnen und lüften.

Hier sind die Reaktionen auf die Rollläden im Video:

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

Das könnte dich auch interessieren:

Du willst eine Achterbahn in deinem Haus? Dieser YouTuber zeigt dir wie Video: watson/lucas zollinger

YouTube-Star «MrBeast» bezahlt 1000 Menschen die Augen-OP Video: watson/Fabian Welsch