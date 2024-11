Disaster Girl, Success Kid und Co. – 6 Meme-Kinder und was aus ihnen geworden ist

Wir kennen diese Kids alle aus unzähligen Memes. Was wir aber kaum realisieren: Die Kinder auf den Bildern, die auch Jahre später noch mit lustigen Sprüchen durchs Internet geistern, sind heute keine Kinder mehr. Wir haben einmal ein paar herausgepickt und versucht herauszufinden, was aus ihnen geworden ist ...

Success Kid

Dieser Bub war 11 Monate alt (und grosser Fan von Sandkuchen), als seine Mutter das Foto seines Lebens schoss. Sam Griner, wie der Meme-Star eigentlich heisst, feierte neulich seinen 18. Geburtstag, und zur Feier des Tages hat seine Mutter ein aktuelles Foto ihres Sohnes auf Instagram geteilt.

Im Jahr 2015 initiierte der Amerikaner eine Fundraising-Kampagne auf GoFundMe unter dem Motto #SuccessKidney, um die Nieren-Transplantation für seinen kranken Vater zu finanzieren. Dank der über 90'000 Dollar, die gesammelt wurden, konnte die Operation erfolgreich durchgeführt werden.

Seither ist es ruhig um den Meme-Star geworden.

Popeyes Meme Kid

Dieunerst Collin erlangte seine Internet-Berühmtheit mit einem Vine-Video im Jahr 2013, in dem er in einer Fastfood-Filiale – sichtlich peinlich berührt – zur Kamera schielt.

Heute ist der fast 20-Jährige ein erfolgreicher Football-Spieler und macht massig Moneten mit Werbeverträgen.

Privat postet er gerne lustige Videos vom Training. Hier kannst du ihm auf Instagram folgen.

Disaster Girl

Wir kennen alle dieses Mädchen, das vor einem brennenden Haus steht und etwas zu schelmisch dreinschaut, oder? Das legendäre Foto wurde im Jahr 2005 von ihrem Vater Dave aufgenommen, als in der Nachbarschaft im Zuge einer Feuerwehrübung ein Haus in Brand gesetzt wurde. Kurze Zeit später wurde die Aufnahme zum Meme.

Zoë Roth, wie die junge Frau eigentlich heisst, ist inzwischen 24 Jahre alt.

Ihr Original-Foto hat Roth im Jahr 2021 als NFT versteigert und damit knapp eine halbe Million Franken verdient. Mit dem Geld beglich sie ihre Studiengebühren für ihr Studium an der University of North Carolina in Chapel Hill.

Bad Luck Brian

Seit 2014 ist der Junge mit der Zahnspange ein Internetstar. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war Kyle Craven 16 Jahre alt und posierte (etwas unglücklich) für das Jahrbuch seiner Highschool.

Heute ist der Amerikaner 35 Jahre alt und versucht, aus seinem Status als Meme-Celebrity noch ein bisschen Geld zu machen. Auf Instagram teilt er lustigen Content und auf seiner Webseite verkauft er Bad-Luck-Brian-Merchandise.

Sehr. Viel. Merchandise.

Side Eyeing Chloe

Das Meme mit der skeptischen «Side Eyeing Chloe» machte 2013 erstmals die grosse Runde und ist seither kaum mehr aus dem Internet wegzudenken.

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sich die heute fast 14-jährige Chloe Clem gerne mit ihrem Markenzeichen, dem Side-Eye. Ausserdem macht sie weiterhin mit ihrer Familie Videos auf YouTube.

David after Dentist

Daves Bekanntheit basiert auf einem Video, das 2009 veröffentlicht wurde. Es zeigt einen kleinen, verwirrten Jungen, der nach einer Zahnoperation noch völlig benebelt ist.

Inzwischen hat sich der nun 23-Jährige von der Narkose erholt – und im Dezember letzten Jahres seinen Abschluss am College gemacht, wie sein Vater stolz auf Instagram zeigt.

