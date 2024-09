«Surf-a-thon» – hier surfen Hunde um die Wette

Es ist ein ungewöhnlicher Anblick. Am Del Mar Beach in San Diego surft ein Hund nach dem anderen auf den Wellen. Verkleidet mit lustigen Kostümen und Brillen, reiten die Vierbeiner auf den Wellen. Dahinter steckt der «Surf-a-thon», ein Surfwettbewerb, der bereits zum 19. Mal in San Diego stattfindet. Rund 50 Fellnasen wagten sich ins Wasser und nahmen am Wettbewerb teil. Es gab verschiedene Kategorien, die nach Grösse und Alter der Hunde eingeteilt waren. Innerhalb von 10 Minuten hatten die Vierbeiner dann Zeit, ihre Surfkünste unter Beweis zu stellen. Ziel der Veranstaltung war es, Spenden zu sammeln. Denn die Veranstaltung wurde vom örtlichen Tierheim «Helen Woodward Animal Center» organisiert. Sie setzen sich für hilfsbedürftige und verwaiste Hunde ein.

