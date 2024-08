Appetitlosigkeit und nächtliches Jaulen: Diese Symptome könnten auf Liebeskrankheit hindeuten. Bild: shutterstock

Auch Hunde kriegen Liebeskummer – wie du die Symptome erkennen und lindern kannst

Liebeskummer bei Hunden? Klingt kurios – kann aber ernsthafte Symptome mit sich bringen. Woran du die Liebeskrankheit erkennst und was dann zu tun ist.

Helen Albrecht / t-online

Dein Vierbeiner verhält sich plötzlich merkwürdig, bellt viel oder geht möglicherweise sogar in den Hungerstreik? Dann ist dein Rüde vielleicht liebeskrank. Besonders im Frühling und Sommer sind viele läufige Hündinnen unterwegs, da können die Hormone von unkastrierten Rüden schon mal verrückt spielen. Woran du einen liebeskranken Hund erkennst und wie du damit umgehst.

Mögliche Ursache: Pubertät

Für das veränderte Verhalten bei liebeskranken Rüden kann es unterschiedliche Gründe geben – etwa die beginnende Pubertät. Abhängig von der Rasse und Körpergrösse beginnt die Pubertät bei Hunden zwischen dem 6. und 12. Lebensmonat. Dann wird im Körper des Rüden vermehrt das Sexualhormon Testosteron produziert. Dieses sorgt für mehr Energie, beeinflusst Muskelauf- und Fettabbau und erhöht ebenfalls den Sexualtrieb.

Einen pubertierenden Hund erkennst du in der Regel an den folgenden Symptomen:

Vermehrtes Reviermarkieren

Ungehorsam

Stress oder Angst in sonst vertrauten Situationen

Jagdverhalten

Leinenaggression

Vermehrtes Beschnüffeln und Besteigen

Möglicherweise Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Unruhe

Andere Ursache: Geruch von läufigen Hündinnen

Wenn dein Hund jedoch schon älter ist, haben die Verhaltensauffälligkeiten wahrscheinlich eine andere Ursache. Auch läufige Hündinnen in der Nähe können tierischen Liebeskummer auslösen. Die Symptome sind sich ähnlich wie bei pubertierenden Rüden und können sogar Erbrechen und Durchfall umfassen.

Grund für die vorübergehende Unpässlichkeit ist ähnlich wie während der Pubertät ein unausgeglichener Hormonhaushalt wegen erhöhter Testosteronproduktion. In der Regel sollten die Symptome, sobald der Geruch der Hündin verflogen ist, in wenigen Tagen abklingen. Wohnt diese jedoch in unmittelbarer Nähe, kann es schon mal ein bis zwei Wochen dauern.

Hilfreiche Tipps bei Liebeskrankheit

Bei nicht allzu stark ausgeprägter Liebeskrankheit kannst du mit einigen Hilfestellungen deinem Hund und dir selbst diese schwierige Phase erleichtern. Dr. Ursula von Einem vom deutschen Bundesverband praktizierender Tierärzte gibt hilfreiche Tipps:

Auch, wenn es vorübergehend schwieriger ist: Bleibe mit deinen Regeln konsequent. Gelernte Kommandos sollten weiterhin abgefragt werden, damit sich später keine Probleme einschleichen.

Wichtig ist es auch, dominantes und pöbelndes Verhalten deines Hundes weiterhin zu unterbinden.

Vermeide nach Möglichkeit Kontakte zu läufigen Hündinnen. Ist dir eine läufige Hündin in der Nachbarschaft bekannt, spreche dich vorübergehend ab, sodass sich die Gassirunden nicht kreuzen.

Ablenkung tut gut: Lange Spaziergänge in ruhiger Umgebung oder gezieltes Training (z. B. eines neuen Kunststücks) können dazu führen, dass sich dein Hund weniger mit seinem Sexualtrieb beschäftigt.

Wann du zum Tierarzt gehen solltest

Ein Besuch beim Tierarzt ist immer dann notwendig, wenn dein Hund deutlich leidet, erklärt von Einem. Das kann sich etwa als nächtelanges Jaulen, starkes Abnehmen, übermässiges Schnüffeln oder ständiges Weglaufen auswirken. Also dann, wenn das Zusammenleben mit der Fellnase problematisch wird.

Ein weiterer ausschlaggebender Grund könne eine ständige eitrige Entzündung der Vorhaut sein, die durch vermehrtes Lecken nicht abheilen kann. Auch eine Prostatavergrösserung sollte unbedingt von einem Tierarzt oder einer Tierärztin untersucht werden.

Können Hausmittel oder Globuli helfen?

Für die Wirksamkeit von Hausmitteln wie Bachblüten gibt es laut von Einem keine wissenschaftlichen Beweise. Prinzipiell spreche jedoch nichts dagegen, es auszuprobieren. «Unbedingt zu beachten ist dabei allerdings, dass verabreichte Globuli kein Xylit (auch Birkenzucker genannt) enthalten – dieser ist für Hunde giftig», so von Einem.

Ist eine Kastration die Lösung?

Chemische Kastration bei Hunden Hunde können nicht nur operativ kastriert werden, sondern auch medikamentös durch einen sogenannten Hormonchip. Das Präparat wird mit einer Kanüle zwischen die Schulterblätter gesetzt und wirkt wie eine chirurgische Kastration – jedoch nur vorübergehend über mehrere Monate.

Eine Kastration sollte dann in Betracht gezogen werden, wenn sich die Symptome über längere Zeit nicht verbessern und der Vierbeiner unter Dauerstress leidet, rät die Expertin. Oft empfehlen Tierärzte, mithilfe einer chemischen Kastration zu testen, wie sich der Hund mit niedrigen Testosteronwerten verhält, bevor ein operativer Eingriff vorgenommen wird.

