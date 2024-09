Video: watson/lucas zollinger

Dieser Junge ist gerade mal zwei Jahre alt und hat schon seinen eigenen «Töff»

Brooks Mack hat seine Leidenschaft für Zweiräder schon früh in die Wiege gelegt bekommen. Sein Vater Andrew ist Motorradpolizist in den USA und seit Brooks kann, eifert fährt er ihm nach. Auf seinem Laufrad. Im zarten Alter von 18 Monaten bekam der Bub dann bereits seinen ersten «Töff», ein motorisiertes Laufrad. Brooks war damals noch so klein, dass sein Vater daran herumbasteln musste, damit er mit seinen kurzen Beinen noch an den Boden kommt. Seither ist er aber nicht mehr zu bremsen, wie die Videos zeigen, die seine Mutter Mallory stolz auf Social Media postet:

Die Videos von Brooks auf seinen Zweirädern gehen auf Social Media regelmässig viral. Während die meisten Aufrufe im fünfstelligen Bereich haben, gibt es auch immer wieder solche, welche von mehreren Hunderttausend oder sogar Millionen Personen angeschaut werden.

Obwohl die Kommentare der Userinnen und User überwiegend positiv sind, gibt es auch kritische Stimmen. So schreibt ein User etwa, dass ein Kind seiner Meinung nach kein motorisiertes Gefährt fahren sollte, sondern sich lieber selbst bewegen sollte.

Auch Schwester angesteckt

Die Eltern scheinen sich von der Kritik aber nicht beirren lassen. In vielen Videos ist Brooks auch mit einem regulären Laufrad zu sehen, das keinen Motor hat. Für Brooks scheint die Hauptsache: zwei Räder.

Mit dem Zweirad-Fieber scheint die Familie nun auch Brooks kleine Schwester Maggie angesteckt zu haben. In einigen Videos ist zu sehen, wie das acht Monate alte Mädchen ihre ersten Schritte auf ihrem eigenen Laufrad tätigt – bereit, in die Fussstapfen ihres Bruders zu treten. (lzo)

