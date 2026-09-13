Video: watson/lucas zollinger

Céline Dions emotionales Bühnen-Comeback im Video

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Nach fast sechs Jahren Bühnenpause hat die kanadische Pop-Legende Céline Dion am Samstagabend in Paris wieder ein Konzert gespielt. Laut dem Publikum und ihren Fans ist das Comeback der 58-Jährigen geglückt. Im Video zeigen wir euch einige Ausschnitte davon:

Video: watson/lucas zollinger

Dion hat im Jahr 2022 öffentlich gemacht, dass sie am «Stiff-Person-Syndrom» leidet. Die komplexe Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems betrifft Frauen doppelt so oft wie Männer und hat etwa schwere Krämpfe und Anfälle zur Folge. Seit der Diagnose hatte sie keine ganzen Konzerte mehr spielen können. Bis jetzt. Mit Physiotherapie, Medikamenten, Yoga, Krafttraining, Stimmtraining und Tanzen konnte Dion ihre Krankheit so weit unter Kontrolle bringen, dass sie sich wieder bereit für die Bühne fühlt.

Céline Dions Bühnen-Comeback 1 / 9 Céline Dions Bühnen-Comeback Céline Dion feierte am Samstagabend in Nanterre bei Paris ihr Bühnen-Comeback. quelle: keystone / aurelien morissard

Im September und Oktober sind insgesamt 16 Shows in der Plenitude-Arena im Pariser Vorort Nanterre geplant. Im offiziellen Verkauf waren die 480'000 Tickets innerhalb von vier Tagen ausverkauft. Nächstes Jahr im Mai sollen zehn weitere Konzerte stattfinden, ebenfalls in Nanterre.

Der Auftakt der Comeback-Konzertreihe war laut Publikumsstimmen ein voller Erfolg. Dion habe während rund 2,5 Stunden ein abwechslungsreiches Set mit über 20 ihrer weltberühmten Songs gespielt – sogar ein Opernmoment und mehrere Outfitwechsel seien Teil des Programms gewesen. (lzo)

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