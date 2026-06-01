freundlich16°
DE | FR
burger
Leben
Frankreich

Céline Dion plant auch Konzerte für 2027

Mega-Comback in Paris: Céline DIon
Nach sechs Jahren Pause will die 58 Jahre alte Dion im Herbst erstmals wieder Konzerte geben.Bild: Instagram/Céline Dion

Bühnen-Comeback von Céline Dion: Konzerte auch für 2027 geplant

Weltstar Céline Dion hat nach jahrelanger Konzertpause weitere Auftritte angekündigt.
01.06.2026, 11:2402.06.2026, 07:55

Auch im Mai 2027 will die Kanadierin in der La Défense Arena bei Paris singen – nach Angaben ihres Managements, um dem grossen Interesse der Fans nachzukommen, die sich für den Vorverkauf für das Bühnen-Comeback in diesem Herbst registriert hatten.

Nach sechs Jahren Pause will die 58 Jahre alte Dion im Herbst erstmals wieder Konzerte geben. 2022 hatte die Kanadierin öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten. Ob sie verreisen oder auftreten konnte, hing jeweils von ihrer Tagesform ab.

Die Konzerte in der La Défense Arena sind zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober geplant. Zusätzlich sollen nun zehn Auftritte zwischen dem 8. und 29. Mai im nächsten Jahr hinzukommen. (sda/dpa)

Mehr zu Céline Dion:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Übergriffe auf Konzerten
1 / 4
Übergriffe auf Konzerten

Jeder Sechste Konzertbesucher wird Opfer von se*ueller Belästigung oder einem Übergriff.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So nehmen wir Musik wahr
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Taylor Swift kündigt neuen Song für «Toy Story 5» an
Taylor Swift hat überraschend einen neuen Song für den kommenden Pixar-Film «Toy Story 5» angekündigt. Das Lied mit dem Titel «I Knew It, I Knew You» wird Teil des Soundtracks sein, wie die Sängerin auf Instagram verriet. Zu hören gäbe es den Song ab dem 5. Juni.
Zur Story