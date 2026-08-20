Céline Dion: Kranke Sängerin steht kurz vor Comeback
Für Fans von Céline Dion war der 8. Dezember 2022 ein Schock. Damals wandte sich die Sängerin mit einem Video an die Öffentlichkeit, berichtete von einer seltenen Erkrankung namens Stiff-Person-Syndrom. Die 58-Jährige leidet an dieser neurologischen Muskelerkrankung, infolge derer Betroffene stark in ihren Bewegungsabläufen eingeschränkt sind.
Nachdem die Kanadierin damals ihre «Courage»-Welttournee aufgrund ihres Zustandes absagen musste, zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. In der 2024 veröffentlichten Dokumentation «I Am: Céline Dion» gab sie erstmals Einblicke in ihr Leben mit der Krankheit. Das chronische Syndrom sorge dafür, dass sich ihre Muskeln verkrampfen und sie diese nicht mehr lösen könne, sodass selbst alltägliche Dinge wie Kochen nicht mehr möglich seien.
- Stiff-Person-Syndrom : An dieser unheilbaren Krankheit leidet Céline Dion
Dass die Krankheit ihre Stimmbänder – «ihr Instrument», wie die Künstlerin sagt – angreift, setze ihr am meisten zu: «Es ist, als würde dich jemand würgen», erklärte Dion. Doch trotz der grossen körperlichen Einschränkungen betonte die Sängerin stets, dass sie sich diesem Schicksal nicht ergeben werde. Ihr sehnlichster Wunsch sei es, wieder Konzerte geben zu können. In ihrer Doku stellte sie klar: «Wenn ich nicht laufen kann, werde ich kriechen. Aber ich werde nicht aufhören!»
Céline Dion steht kurz vor Comeback
Noch im selben Jahr trat sie tatsächlich wieder auf – bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele in Paris auf dem Eiffelturm. An ihrem 58. Geburtstag im März verkündete Dion dann ihr Tournee-Comeback. In der Pariser La Défense Arena will sie zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober Konzerte geben.
Die Tickets waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, was die Sängerin dazu veranlasste, im Mai 2027 für eine weitere dreiwöchige Konzertreihe zurückzukehren. Dass das alles sehr kräftezehrend wird, dessen ist sich die 58-Jährige bewusst. Deshalb bereite sie sich intensiv vor, erzählte sie jetzt kurz vor dem Tour-Start in einem Interview mit «Harper's Bazaar».
«Es ist ein fortschreitender Zustand», so die 58-Jährige über ihre Krankheit. Doch sie versuche den Symptomen, vor allem der Muskelversteifung, entgegenzuwirken. Dreimal die Woche mache sie 90 Minuten lang Pilates und zweimal die Woche Ballett. Nicht nur für sich – auch für ihre Fans. «Es ist so lange her, ich möchte ihnen etwas bieten, um ihnen zu zeigen, wie sehr ich sie vermisst habe», sagte Dion dem Magazin über ihre anstehenden Shows.
Sie habe nach der Diagnose sofort mit Physiotherapie, Stimmtherapie und Immuntherapie angefangen und integrierte Medikamente in ihren Alltag. Es ist ein langwieriger Prozess, doch nach nur einem Auftritt in sechs Jahren kann es die Sängerin nicht erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen. Sie fühle sich stark, aufgeregt und ein bisschen nervös – aber bereit für ihr Comeback.
Verwendete Quellen:
- harpersbazaar.com: "Céline Dion Goes On" (englisch)
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
- etonline.com: "Céline Dion Says Singing With Stiff Person Syndrom Feels Like Being Strangled" (englisch)