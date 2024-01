Video: watson/nico bernasconi

So kannst du deinen Weihnachtsbaum wiederverwenden – voll fein imfall

Wir wollen alle unseren Weihnachtsbaum loswerden. Diese Variante ist besonders nachhaltig – und eklig.

Weihnachten ist vorbei und damit auch die Zeit des Christbaumes. Doch was fängt man nun mit dem Nadelhaufen, der noch von ein paar Ästen zusammengehalten wird, an? Entweder man schmeisst ihn dem Nachbarn in den Garten oder – die bessere Variante – man verwendet den Baum weiter. Wir legen hier schliesslich alle Wert auf Nachhaltigkeit.

Wenn man googelt, wie man den Christbaum recyceln kann, stösst man auf die absurdesten Ideen. Eine davon: Tannennadeln-Tee. Das mussten wir natürlich gleich ausprobieren. Wie der Tee uns geschmeckt hat und was man bei der Zubereitung beachten muss, erfährst du im Video.

Video: watson/nico bernasconi

Video: watson/Aya Baalbaki

Video: watson/david indumi