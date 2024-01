Hast du keine Lust mehr auf Sex? Dann solltest du dich vegan ernähren!

In der Netflix-Doku «You Are What You Eat: A Twin Experiment» haben Wissenschatlerinnen und Wissenschaftler 22 Zwillingspaare acht Wochen begleitet, während sich diese vegane ernährten. Dabei fanden die Forschenden heraus, dass eine pflanzliche Ernährung die Lust auf Sex bei Frauen steigern kann. Woran das liegt, wie man das gemessen hat und wie stark der Anstieg der Libido tatsächlich ist, erfährst du im Video:

Am 8. Januar geht die Protestwoche der Landwirte in Deutschland weiter. Landesweit mobilisieren sich erneut Bauern, um gegen Kürzungen in der Subventionierung von Agrardiesel und unzureichende Bedingungen in der Lebensmittelproduktion zu demonstrieren. Ein grosser Protestzug fährt dabei zum Brandenburger Tor in Berlin. Auch andere Landesteile sind von Blockaden betroffen. Gewisse Autobahnabschnitte sind praktisch lahmgelegt.