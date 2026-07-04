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Joey Chestnut gewinnt zum 18. Mal traditionelles Hot-Dog-Wettessen

Video: watson/nina bürge
People-News

Er hat es wieder getan: Joey Chestnut gewinnt 18. Hot-Dog-Wettessen in Coney Island

04.07.2026, 20:4905.07.2026, 11:17
FILE - Joey Chestnut, winner of the 2021 Nathan&#039;s Famous Fourth of July International Hot Dog-Eating Contest, poses for photos in Coney Island&#039;s Maimonides Park, July 4, 2021, in the Brookly ...
The man, the myth, the legend: Joey Chestnut ist zum 18. Mal Hot-Dog-König.Bild: keystone

Der legendäre amerikanische Hotdog-Wettesser Joey Chestnut (42) hat am US-Unabhängigkeitstag zum 18. Mal das traditionelle New Yorker Hot-Dog-Wettessen gewonnen. In zehn Minuten verschlang Chestnut bei dem Spektakel vor dem Vergnügungspark Coney Island am Meer im Süden New Yorks vor Tausenden jubelnden Zuschauern 66 Brötchen samt Würstchen. Der von Chestnut 2021 aufgestellte Rekord bei dem Spektakel liegt bei 76 Hot Dogs – knapp acht pro Minute.

Chestnuts Sieges-Frass im Video:

Video: watson/nina bürge

Bei den Frauen holte sich erneut Titelverteidigerin Miki Sudo (40) den Sieg – auch wenn sie mit fast 39 Hot Dogs weit hinter ihrem 2024 aufgestellten Rekord von 51 zurückblieb. (sda/dpa)

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Rethinking
04.07.2026 22:46registriert Oktober 2018
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Pontifax
04.07.2026 21:40registriert Mai 2021
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Vermeintlich gesunde Esswaren, die aber hochverarbeitet sind
Da steht «100% natürliche Inhaltsstoffe» drauf. Das muss doch gesund sein! Think again.
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