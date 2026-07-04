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Er hat es wieder getan: Joey Chestnut gewinnt 18. Hot-Dog-Wettessen in Coney Island

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The man, the myth, the legend: Joey Chestnut ist zum 18. Mal Hot-Dog-König. Bild: keystone

Der legendäre amerikanische Hotdog-Wettesser Joey Chestnut (42) hat am US-Unabhängigkeitstag zum 18. Mal das traditionelle New Yorker Hot-Dog-Wettessen gewonnen. In zehn Minuten verschlang Chestnut bei dem Spektakel vor dem Vergnügungspark Coney Island am Meer im Süden New Yorks vor Tausenden jubelnden Zuschauern 66 Brötchen samt Würstchen. Der von Chestnut 2021 aufgestellte Rekord bei dem Spektakel liegt bei 76 Hot Dogs – knapp acht pro Minute.

Chestnuts Sieges-Frass im Video:

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Bei den Frauen holte sich erneut Titelverteidigerin Miki Sudo (40) den Sieg – auch wenn sie mit fast 39 Hot Dogs weit hinter ihrem 2024 aufgestellten Rekord von 51 zurückblieb. (sda/dpa)