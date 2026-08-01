Ein guter Grill ist am 1. August das A und O. Zumindest, wenn nicht gerade extreme Trockenheit herrscht. Bild: KEYSTONE

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Das Grillfest fällt heute leider ins Wasser, deshalb: Was ist dein Lieblingsgrillgut?

Am Bundesfeiertag der Schweiz wird normalerweise der Grill angeschmissen. Wegen der anhaltenden Trockenheit herrscht vielerorts allerdings ein Grillverbot. Deshalb grillieren wir in unseren Köpfen: Was würdest du am liebsten aufs Feuer schmeissen?

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Über dem offenen Feuer oder auf Kohle lässt sich so manches Lebensmittel zu einem wunderbaren Essen verwandeln. Zumindest, wenn man dadurch keinen Waldbrand verursacht. Da heute ziemlich viele aufs Grillieren verzichten müssen, verschieben wir die Grillade aufs Hypothetische und fragen: Was schmeisst du am liebsten auf den Grill? Unsere Vorschläge reichen von der einfachen Cervelat bis zur grillierten Wassermelone. Und du darfst die Dinger bewerten!

«Grillierter Camembert mit Kräutern und Honig. Und ein gutes Brot, um in diesen reinzutunken. Mmmmmh.» Dario B.

«Bei mir ist es ganz klar ein Ribeye-Steak vom Grill. 1:30 Min. pro Seite bei hoher Hitze, gewürzt mit Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl. Perfekt.» Elias U.

«Auberginen vom Grill sind wunderbar. Ich packe sie jeweils einfach ganz auf den Grill oder auch direkt ins Feuer. Die Haut darf dann komplett verkohlen, aber innen drin wird sie wunderschön weich.» Michael S.

«Am liebsten habe ich vom Grill wohl ein Lammrack. 24 Stunden mariniert mit Kräutern, Knoblauch, Salz, Pfeffer und etwas Kreuzkümmel. Einfach lecker.» Adrian B.

«Halloumi! Er überrascht mich einfach immer wieder – sieht so langweilig aus, aber sobald gebrätelt, schlicht immer deliziös.» Lara K.

«Ich bin leider einfach ein zu grosser Cervelat-Fan, auch wenn ich die Wurst nicht über dem Feuer brötlen kann.» Madeleine S.

«Spareribs, schön während mehrerer Stunden low and slow gesmokt, sodass man am Schluss den Knochen mit dem Finger rausstossen kann und sie dir im Mund zergehen. Herrlich.» Lucas Z.

«The hottest shit right now? Grillierte Wassermelone. Schnitze ohne Schale auf den Grill. Die Konsistenz verändert sich, wird dichter und noch süsser. Passt wahnsinnig gut zu asiatischem Essen. Man kann sie auch mit Feta servieren oder vor dem Grillieren mit Sojasauce lackieren. Ich habe auch nicht geglaubt, dass das was wird, jetzt sind wir süchtig danach.» Simone M.

«Am Ende ist immer noch ein Hohrückensteak am geilsten. Vorher in einer Vodka-Knoblauch-Zitronen-Olivenöl-Marinade…» Oliver B.

«Die Planted-Spiesse sind saugut. Einfach scharf anbraten, dann kommt's gut!» Leo H.

Die Ergebnisse

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