Mit Wassermelone wird jeder Cocktail zum ultimativen Sommer-Drink
Natürlich wollen wir einen Cocktail zum Apéro! Aber etwas Frisches, etwas Sommerliches, bitte! Habt ihr da was?
Aber klar doch. Und die Lösung lautet: Wassermelone! Kaum etwas, das frischer und sommerlicher ist – und sich zudem derart gut in Cocktails einbinden lässt!
Okay, gleich zu Beginn müssen wir klarstellen, dass wir hier nicht jenen Wodka-Wassermelonen-Hack meinen. Ihr wisst schon: das Ding mit der Wodkaflasche in eine Wassermelone reinstecken. Letzten Sommer haben wir es ausprobiert …
… mit durchzogener Bilanz. Ja, so ein Ding auf dem Drinks-Buffet einer Sommerparty stehen zu haben, macht gute Laune. Aber geschmacklich hat die Wodka-Wassermelone weniger zu bieten, als die Optik erwarten lässt.
Ganz anders verhält es sich mit den folgenden Wassermelonen-Cocktails! Allesamt sind sie megafein, ordentlich easy zuzubereiten und passen bestens zum Sommer!
Bevor wir mit den Drinks-Rezepten loslegen, erst noch dies: Oft ist von Wassermelonensaft die Rede. Nun, ihr könnt das fixfertige Produkt beim Grossverteiler kaufen. Oder ihr bereitet ihn selbst zu. Easy peasy. Und zwar so:
So, jetzt brauchen wir einen Drink. Los geht's!
Wassermelonen-Wodka-Cocktail
Eine Art Wassermelonen-Cosmopolitan mit Spritz. Cheers!
- 1,2 dl Wassermelonensaft
- 5 cl Vodka
- 1–2 TL frischer Limettensaft
- 1–2 TL Honig oder Agavendicksaft
- etwas Sodawasser, bei Bedarf
- Limettenstücke und/oder Wassermelonenstücke zum Garnieren
- Wassermelonensaft, Wodka, Limettensaft und Honig/Agave in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktail-Shaker geben und energisch schütteln. In ein mit frischen Eiswürfeln gefülltes Rocks-Glas abseihen. Bei Bedarf mit einem Schuss Sodawasser aufspritzen.
Watermelon Daiquiri
Vielleicht ist es der Rum, der an karibisches Klima erinnert, vielleicht die Kombo mit Wassermelone … jedenfalls ist der Daiquiri ein Drink, der für Sommernächte gemacht ist.
- 4 cl Wassermelonensaft
- 6 cl White Rum
- 1,5 cl
- 1 cl Agavendicksaft
- Salz für den Glasrand, bei Bedarf
- 1 kleiner Schnitz Wassermelone, zum Garnieren
- Den Rand eines gekühlten Martiniglases oder Coupes anfeuchten und in Salz dippen. Rum, Wassermelonensaft, Limettensaft und Agavendicksaft in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und kräftig schütteln. In das vorbereitete Glas abseihen und mit einer Wassermelonenspalte garnieren.
Mezcalita de sandía
Eine Margarita mit Mezcal und Wassermelone – rauchig und frisch zugleich!
- 1 Limettenspalte und etwas Tajín-Gewürz, auf ein Tellerchen gestreut
- 4,5 cl Mezcal
- 3 cl frischer Wassermelonensaft (siehe Zubereitung)
- 3 cl frisch gepresster Limettensaft
- 1,5 cl Campari
- 1,5 cl Cachaça
- 1–2 Barlöffel Agavendicksaft
- Kleine Wassermelonenspalten als optionale Garnitur
- Den Rand eines Rocks Glass mit der Limettenspalte benetzen und dann in Tajín drehen. Glas mit Eiswürfeln füllen und beiseitestellen. Mezcal, Wassermelonensaft, Cachaça, Campari, Limettensaft und Agavendicksaft in einen mit Eis gefüllten Cocktail-Shaker geben und kräftig schütteln. In das Glas abseihen und mit der Limettenspalte und/oder den Wassermelonenspalten garnieren.
Frozen Watermelon Margarita
Wissenschaftliche Studien belegen: Niemand kann schlecht gelaunt sein mit einem Frozen Cocktail in der Hand.
- 200 g frisches Wassermelonen-Fruchtfleisch (in Würfeln, über Nacht eingefroren)
- 4 cl Tequila
- 2 cl Cointreau (oder ähnlicher Triple Sec)
- Saft von 1/2 Limette
- 1/2 TL Honig
- Für den Glasrand: 1 TL Meersalzflocken, 1/2 TL Zucker, 1 Prise Chiliflocken und Limettenabrieb von der 1/2 Limette
- Wassermelonenstücke am Vortag einfrieren!
- Salz, Zucker, Chiliflocken und Limettenabrieb in einer kleinen Schale vermengen. Den Rand eines vorgekühlten Margarita-Glases mit einem Limettenschnitz benetzen und in der Würzmischung drehen.
- Die gefrorenen Wassermelonenwürfel, Tequila, Triple Sec, Limettensaft und Honig in einem Mixer pürieren. Vorsichtig in das vorbereitete Glas einschenken.
Watermelon Crush Mocktail
Supererfrischend – und hey: ohne Alkohol.
- 1 Limette, geviertelt
- etwas grobes Salz
- Crushed Ice
- ca. 100 g Wassermelone, in Stücken
- 4 Basilikumblätter (plus etwas mehr für die Garnitur)
- 1–2 TL Agavendicksaft
- 1,2 dl Kokoswasser
- Den Rand eines grossen Rocks-Glases mit einer Limettenspalte benetzen und in das Salz tupfen. Wassermelonenstücke, 2 Limettenspalten, Basilikum und Agavendicksaft direkt im Glas mit einem Stössel kräftig zerdrücken, bis die Melone flüssig ist. Mit Crushed Ice oder Eiswürfeln auffüllen, Kokoswasser dazugiessen, vorsichtig umrühren und mit etwas Basilikum garniert servieren.
Wassermelone und Gin Spritzer
- 1/4 Limette (in 2 Schnitze geschnitten)
- 1 Handvoll Wassermelone, in Stücken
- 3 cl Gin
- Tonic Water
- Limettenstücke in ein Longdrink-Glas oder eine grosse Champagner-Flûte auspressen und die ausgepressten Schalen direkt ins Glas geben. Die gehackten Wassermelonenstücke sowie ein paar Eiswürfel dazugeben. Gin darübergiessen und mit Tonic Water auffüllen.
Tequila-Wassermelonen-Aguas-Frescas mit Prosecco
- 1 dl Wassermelonensaft
- 3 cl Tequila Blanco
- 1 cl Zuckersirup (oder Agavendicksaft)
- Saft von 1/4 Limette
- 2–3 frische Minzeblätter
- Prosecco, kalt, zum Aufgiessen
- 1 Limettenschnitz und Minzeblätter, zum Garnieren
Wassermelonensaft, Tequila, Zuckersirup, Limettensaft und die Minzeblätter in eine Karaffe o. Ä. geben und sanft verrühren, sodass die Minze ihr Aroma abgibt. Ein mit Eiswürfeln gefülltes Rocks- oder Highball-Glas bis etwa zwei Finger breit unter den Rand mit dem Drink füllen, mit Prosecco aufgiessen und mit einer Limettenscheibe sowie frischer Minze garniert servieren.
Miami Martini
- 6 cl Vodka
- 3 cl Wassermelonensaft
- 1 cl Vermouth Bianco
- 1 cl frischer Zitronensaft
- 0,75 cl Campari (o. Ä. roter Bitterliquer)
- 0,75 cl Zuckersirup
- 1 kleiner Wassermelonenschnitz, zum Garnieren
- Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und kräftig schütteln. In eine vorgekühlte Martini- oder Coupe-Schale abseihen und mit einem kleinen Wassermelonenschnitz garnieren.
Cheers, allerseits!
Und einen schönen Sommer noch!