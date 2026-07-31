Mit Wassermelone wird jeder Cocktail zum ultimativen Sommer-Drink

Eine Beweisführung anhand von acht Beispielen. Okay, sind wir mal ehrlich: acht Drinks.

Oliver Baroni Folge mir

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Natürlich wollen wir einen Cocktail zum Apéro! Aber etwas Frisches, etwas Sommerliches, bitte! Habt ihr da was?

Aber klar doch. Und die Lösung lautet: Wassermelone! Kaum etwas, das frischer und sommerlicher ist – und sich zudem derart gut in Cocktails einbinden lässt!

Okay, gleich zu Beginn müssen wir klarstellen, dass wir hier nicht jenen Wodka-Wassermelonen-Hack meinen. Ihr wisst schon: das Ding mit der Wodkaflasche in eine Wassermelone reinstecken. Letzten Sommer haben wir es ausprobiert …

Video: watson/Emanuella Kälin

… mit durchzogener Bilanz. Ja, so ein Ding auf dem Drinks-Buffet einer Sommerparty stehen zu haben, macht gute Laune. Aber geschmacklich hat die Wodka-Wassermelone weniger zu bieten, als die Optik erwarten lässt.

Ganz anders verhält es sich mit den folgenden Wassermelonen-Cocktails! Allesamt sind sie megafein, ordentlich easy zuzubereiten und passen bestens zum Sommer!

Bevor wir mit den Drinks-Rezepten loslegen, erst noch dies: Oft ist von Wassermelonensaft die Rede. Nun, ihr könnt das fixfertige Produkt beim Grossverteiler kaufen. Oder ihr bereitet ihn selbst zu. Easy peasy. Und zwar so:

Wassermelonensaft zubereiten: So geht's Fruchtfleisch der Wassermelone auslöffeln oder in Stücke schneiden. Grobe Kerne nach Möglichkeit entfernen (superstreng muss man es aber nicht nehmen). Fruchtfleisch im Mixer pürieren, bis eine glatte Masse entsteht. Bei Bedarf wenige Tropfen Wasser hinzufügen. Den Saft durch ein feines Sieb giessen; die Rückstände entsorgen. Bild: dash of jazz

So, jetzt brauchen wir einen Drink. Los geht's!

Wassermelonen-Wodka-Cocktail

Eine Art Wassermelonen-Cosmopolitan mit Spritz. Cheers!

Bild: Shutterstock

1,2 dl Wassermelonensaft

5 cl Vodka

1–2 TL frischer Limettensaft



1–2 TL Honig oder Agavendicksaft

etwas Sodawasser, bei Bedarf

Limettenstücke und/oder Wassermelonenstücke zum Garnieren

Wassermelonensaft, Wodka, Limettensaft und Honig/Agave in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktail-Shaker geben und energisch schütteln. In ein mit frischen Eiswürfeln gefülltes Rocks-Glas abseihen. Bei Bedarf mit einem Schuss Sodawasser aufspritzen.

Watermelon Daiquiri

Vielleicht ist es der Rum, der an karibisches Klima erinnert, vielleicht die Kombo mit Wassermelone … jedenfalls ist der Daiquiri ein Drink, der für Sommernächte gemacht ist.

Bild: Shutterstock

4 cl Wassermelonensaft

6 cl White Rum

1,5 cl

1 cl Agavendicksaft

Salz für den Glasrand, bei Bedarf

1 kleiner Schnitz Wassermelone, zum Garnieren

Den Rand eines gekühlten Martiniglases oder Coupes anfeuchten und in Salz dippen. Rum, Wassermelonensaft, Limettensaft und Agavendicksaft in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und kräftig schütteln. In das vorbereitete Glas abseihen und mit einer Wassermelonenspalte garnieren.



Mezcalita de sandía

Eine Margarita mit Mezcal und Wassermelone – rauchig und frisch zugleich!

1 Limettenspalte und etwas Tajín-Gewürz, auf ein Tellerchen gestreut

4,5 cl Mezcal

3 cl frischer Wassermelonensaft (siehe Zubereitung)

3 cl frisch gepresster Limettensaft

1,5 cl Campari

1,5 cl Cachaça

1–2 Barlöffel Agavendicksaft

Kleine Wassermelonenspalten als optionale Garnitur

Den Rand eines Rocks Glass mit der Limettenspalte benetzen und dann in Tajín drehen. Glas mit Eiswürfeln füllen und beiseitestellen. Mezcal, Wassermelonensaft, Cachaça, Campari, Limettensaft und Agavendicksaft in einen mit Eis gefüllten Cocktail-Shaker geben und kräftig schütteln. In das Glas abseihen und mit der Limettenspalte und/oder den Wassermelonenspalten garnieren.



Frozen Watermelon Margarita

Wissenschaftliche Studien belegen: Niemand kann schlecht gelaunt sein mit einem Frozen Cocktail in der Hand.

Bild: shutterstock

200 g frisches Wassermelonen-Fruchtfleisch (in Würfeln, über Nacht eingefroren)

4 cl Tequila

2 cl Cointreau (oder ähnlicher Triple Sec)

Saft von 1/2 Limette

1/2 TL Honig

Für den Glasrand: 1 TL Meersalzflocken, 1/2 TL Zucker, 1 Prise Chiliflocken und Limettenabrieb von der 1/2 Limette

Wassermelonenstücke am Vortag einfrieren!



Salz, Zucker, Chiliflocken und Limettenabrieb in einer kleinen Schale vermengen. Den Rand eines vorgekühlten Margarita-Glases mit einem Limettenschnitz benetzen und in der Würzmischung drehen.

Die gefrorenen Wassermelonenwürfel, Tequila, Triple Sec, Limettensaft und Honig in einem Mixer pürieren. Vorsichtig in das vorbereitete Glas einschenken.

Watermelon Crush Mocktail

Supererfrischend – und hey: ohne Alkohol.

1 Limette, geviertelt

etwas grobes Salz

Crushed Ice

ca. 100 g Wassermelone, in Stücken

4 Basilikumblätter (plus etwas mehr für die Garnitur)

1–2 TL Agavendicksaft

1,2 dl Kokoswasser

Den Rand eines grossen Rocks-Glases mit einer Limettenspalte benetzen und in das Salz tupfen. Wassermelonenstücke, 2 Limettenspalten, Basilikum und Agavendicksaft direkt im Glas mit einem Stössel kräftig zerdrücken, bis die Melone flüssig ist. Mit Crushed Ice oder Eiswürfeln auffüllen, Kokoswasser dazugiessen, vorsichtig umrühren und mit etwas Basilikum garniert servieren.



Wassermelone und Gin Spritzer

1/4 Limette (in 2 Schnitze geschnitten)

1 Handvoll Wassermelone, in Stücken

3 cl Gin

Tonic Water

Limettenstücke in ein Longdrink-Glas oder eine grosse Champagner-Flûte auspressen und die ausgepressten Schalen direkt ins Glas geben. Die gehackten Wassermelonenstücke sowie ein paar Eiswürfel dazugeben. Gin darübergiessen und mit Tonic Water auffüllen.

Tequila-Wassermelonen-Aguas-Frescas mit Prosecco



1 dl Wassermelonensaft

3 cl Tequila Blanco

1 cl Zuckersirup (oder Agavendicksaft)

Saft von 1/4 Limette

2–3 frische Minzeblätter

Prosecco, kalt, zum Aufgiessen

1 Limettenschnitz und Minzeblätter, zum Garnieren



Wassermelonensaft, Tequila, Zuckersirup, Limettensaft und die Minzeblätter in eine Karaffe o. Ä. geben und sanft verrühren, sodass die Minze ihr Aroma abgibt. Ein mit Eiswürfeln gefülltes Rocks- oder Highball-Glas bis etwa zwei Finger breit unter den Rand mit dem Drink füllen, mit Prosecco aufgiessen und mit einer Limettenscheibe sowie frischer Minze garniert servieren.

Miami Martini

Bild: Shutterstock

6 cl Vodka

3 cl Wassermelonensaft

1 cl Vermouth Bianco

1 cl frischer Zitronensaft

0,75 cl Campari (o. Ä. roter Bitterliquer)

0,75 cl Zuckersirup

1 kleiner Wassermelonenschnitz, zum Garnieren

Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und kräftig schütteln. In eine vorgekühlte Martini- oder Coupe-Schale abseihen und mit einem kleinen Wassermelonenschnitz garnieren.

Cheers, allerseits!

Und einen schönen Sommer noch!