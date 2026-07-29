sonnig26°
DE | FR
burger
Leben
Reisen

Stonehenge verlost exklusive Eintritte im August

Revelers gather at the ancient stone circle Stonehenge at sunrise to celebrate the Summer Solstice, the longest day of the year, near Salisbury, England, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Alberto Pezza ...
Besonders während der Winter- und Sommersonnenwende zieht Stonehenge viele Besucherinnen und Besucher an.Bild: keystone

Stonehenge ist ein Touristenmagnet – ein paar dürfen jetzt mittendrin Tee trinken

Wer Stonehenge besuchen will, findet sich in der Regel in einer Masse von Touristen wieder. Im August haben ein paar wenige Besuchende allerdings das Glück, für einmal ganz allein über das Gelände gehen zu können.
29.07.2026, 10:3829.07.2026, 10:38

Es ist eine der berühmtesten historischen Stätten Englands: Stonehenge, ein eindrückliches Vermächtnis aus der Jungsteinzeit. Und gerade deshalb ist man dort tagsüber eigentlich nie allein als Besucherin oder Besucher. Die Steinkreise von Stonehenge ziehen jährlich knapp 1,5 Millionen Menschen an, besonders zur Winter- und Sommersonnenwende. Die Eintrittsgebühren wurden vor 125 Jahren eingeführt.

In der Regel ist es nicht erlaubt, die Steine von ganz nah zu betrachten: Absperrseile verhindern, dass die Menschen den Fussweg um die kulturelle Stätte verlassen.

Exklusiver Zugang nur gegen Geld oder für Berühmte

Nur zur Sommersonnenwende ist der Eintritt für alle gratis. Ausnahmen gibt es für jene, die für eine spezielle Tour ordentlich in die Tasche greifen: Für umgerechnet rund 320 Franken kann eine erwachsene Person eine exklusive Tour inmitten des Steinkreises buchen. Oder aber man ist einfach berühmt, auch dann kommt man in den Genuss, ein paar Minuten allein in dem Monument verbringen zu können.

Wer dieses Glück respektive Geld nicht hat, dem bleibt eigentlich nur der herkömmliche Weg: Rund 30 Franken Eintritt zahlen und in einer Kolonne von Menschen um die Steinblöcke wandern und Fotos schiessen, die alle an den Desktop-Hintergrund von Windows XP erinnern.

Austoben, Tee trinken oder Nahaufnahmen

Das will die Organisation English Heritage im August für ein paar wenige, glückliche Besuchende ändern, wie der Guardian schreibt. Unter jenen, die im Voraus ein Ticket buchen, wird dann zufällig täglich eine Person ausgewählt, die 20 Minuten lang allein im Steinkreis verbringen kann. Sie kann selbst entscheiden, ob andere Besuchende, die ein Ticket für dieselbe Uhrzeit gebucht haben, mitkommen dürfen – etwa wenn eine Person für eine Familie gebucht hat. Die Personenzahl ist jedoch auf maximal 10 Besucher beschränkt.

Die Gewinner dürfen auch näher an die Steine heran. Berühren ist allerdings auch für sie verboten, wie Mitarbeiter Nick Morabito gegenüber dem «Guardian» erklärt. Er und seine Kollegen würden selbst nach anstrengenden Tagen einen Moment der Ruhe im Kreis geniessen.

Was die Gewinnerinnen oder Gewinner am Ende im Steinkreis machen, bleibt ihnen überlassen. «Manche wollen zwischen den Steinen hin und her rennen, andere wollen eine Tasse Tee trinken», sagt Georgia Butters, die bei English Heritage für Stonehenge verantwortlich ist. (vro)

Das könnte dich auch interessieren:

Robin Hood soll sich darin versteckt haben: Jetzt ist Englands wohl berühmteste Eiche tot
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wintersonnenwende in Stonehenge
1 / 14
Wintersonnenwende in Stonehenge
Der 21. Dezember ist der kürzeste Tag mit der längsten Nacht vom Jahr.
quelle: keystone / tolga akmen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Aktivisten beschmierten zuerst Stonehenge und dann fast das Flugzeug von Taylor Swift
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Zürcher Gorillaweibchen bringt Nachwuchs zur Welt
Nachwuchs bei den Gorillas im Zoo Zürich: Gorillaweibchen Mayumi hat ihr erstes Jungtier zur Welt gebracht. Der Zoo ist «vorsichtig optimistisch». Die ersten Wochen seien immer die heikelsten.
Zur Story