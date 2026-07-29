Besonders während der Winter- und Sommersonnenwende zieht Stonehenge viele Besucherinnen und Besucher an. Bild: keystone

Stonehenge ist ein Touristenmagnet – ein paar dürfen jetzt mittendrin Tee trinken

Wer Stonehenge besuchen will, findet sich in der Regel in einer Masse von Touristen wieder. Im August haben ein paar wenige Besuchende allerdings das Glück, für einmal ganz allein über das Gelände gehen zu können.

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Es ist eine der berühmtesten historischen Stätten Englands: Stonehenge, ein eindrückliches Vermächtnis aus der Jungsteinzeit. Und gerade deshalb ist man dort tagsüber eigentlich nie allein als Besucherin oder Besucher. Die Steinkreise von Stonehenge ziehen jährlich knapp 1,5 Millionen Menschen an, besonders zur Winter- und Sommersonnenwende. Die Eintrittsgebühren wurden vor 125 Jahren eingeführt.

In der Regel ist es nicht erlaubt, die Steine von ganz nah zu betrachten: Absperrseile verhindern, dass die Menschen den Fussweg um die kulturelle Stätte verlassen.

Exklusiver Zugang nur gegen Geld oder für Berühmte

Nur zur Sommersonnenwende ist der Eintritt für alle gratis. Ausnahmen gibt es für jene, die für eine spezielle Tour ordentlich in die Tasche greifen: Für umgerechnet rund 320 Franken kann eine erwachsene Person eine exklusive Tour inmitten des Steinkreises buchen. Oder aber man ist einfach berühmt, auch dann kommt man in den Genuss, ein paar Minuten allein in dem Monument verbringen zu können.

Wer dieses Glück respektive Geld nicht hat, dem bleibt eigentlich nur der herkömmliche Weg: Rund 30 Franken Eintritt zahlen und in einer Kolonne von Menschen um die Steinblöcke wandern und Fotos schiessen, die alle an den Desktop-Hintergrund von Windows XP erinnern.

Austoben, Tee trinken oder Nahaufnahmen

Das will die Organisation English Heritage im August für ein paar wenige, glückliche Besuchende ändern, wie der Guardian schreibt. Unter jenen, die im Voraus ein Ticket buchen, wird dann zufällig täglich eine Person ausgewählt, die 20 Minuten lang allein im Steinkreis verbringen kann. Sie kann selbst entscheiden, ob andere Besuchende, die ein Ticket für dieselbe Uhrzeit gebucht haben, mitkommen dürfen – etwa wenn eine Person für eine Familie gebucht hat. Die Personenzahl ist jedoch auf maximal 10 Besucher beschränkt.

Die Gewinner dürfen auch näher an die Steine heran. Berühren ist allerdings auch für sie verboten, wie Mitarbeiter Nick Morabito gegenüber dem «Guardian» erklärt. Er und seine Kollegen würden selbst nach anstrengenden Tagen einen Moment der Ruhe im Kreis geniessen.

Was die Gewinnerinnen oder Gewinner am Ende im Steinkreis machen, bleibt ihnen überlassen. «Manche wollen zwischen den Steinen hin und her rennen, andere wollen eine Tasse Tee trinken», sagt Georgia Butters, die bei English Heritage für Stonehenge verantwortlich ist. (vro)