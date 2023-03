Video: watson/Lucas Zollinger

Rührende Videos von der Geburtstagsparty für Bruce Willis – von Demenz keine Spur

Am 19. März feierte die US-Actionfilm-Legende Bruce Willis seinen 68. Geburtstag. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Schauspieler an Demenz leidet. An seinem Geburtstag hat seine Familie zum ersten Mal seit der Diagnose ein Video auf Social Media gepostet. Darin ist von der Krankheit keine Spur zu erkennen:

Das Video, das Bruce Willis mit all seinen Kindern, seiner Frau, Emma Heming Willis, und auch seiner Ex, Demi Moore, zeigt, berührte im Netz die Fans. Eine Nutzerin auf Instagram schrieb etwa: «Ich liebe es, die bedingungslose Liebe zwischen Familien zu sehen. Wenn jede Patchwork-Familie ein harmonisches Zusammenleben anstreben könnte, könnten die Familien von den Ergänzungen profitieren, anstatt Selbstzweifel, Eifersucht, Kontrolle etc. einzubringen.»

Emotionale Botschaft der Ehefrau

Dass aber nicht alles nur gut und schön ist, teilte Willis' Ehefrau Emma auf ihrem Instagram-Profil mit. Sie sei an seinem Geburtstag weinend aufgewacht und habe auch sonst jeden Tag Momente der Trauer. Für sich und die Fans hat sie ein Instagram-Reel mit schönen Erinnerungen an ihren Mann zusammengestellt. Hier sind ihre Videobotschaft und das Reel:

