Lieber Valentin, dieser Brief ist für dich (und für mich) ...

Ein Brief an Valentin, in der Hoffnung, ein wenig mit meinen Gefühlen aufzuräumen. Und ein Blick in die Zukunft, die mich hoffen und bangen lässt. Die neuen Ufer locken. Im wahrsten Sinn des Wortes.

Einige von euch haben sich gewünscht, mehr über das Aus zwischen mir und Valentin zu erfahren. Ich verstehe euren Wunsch, denn auch bei mir gibt es noch Fragezeichen, Unsicherheiten, Verletzungen, Trauer und Wut. Mit einem Brief an ihn – den ich ihm wahrscheinlich nie senden werde – versuche ich, mehr Klarheit über meine Gefühle zu bekommen.