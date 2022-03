Hollywoodstars bekunden ihr Mitgefühl mit Bruce Willis

Das Karriereende von Bruce Willis kam unerwartet. Aufgrund einer schweren Erkrankung muss der Hollywoodstar seine Laufbahn abbrechen. Nun melden sich erste Kolleginnen und Kollegen zu Wort.

Diese Meldung aus Hollywood war ein Schock am Mittwochabend: «Stirb langsam»-Star Bruce Willis beendet seine Karriere als Schauspieler. Die Meldung verkündete Rumer Willis , die älteste Tochter des Schauspielers und Demi Moore , auf ihrem Instagram-Profi. Grund dafür sei, dass ihr Vater an Aphasie, einer Sprachstörung leide. Diese entsteht meist durch Läsionen wie Tumore, Hirnschläge oder andere Krankheiten. Woran der Schauspieler leidet, ist jedoch nicht bekannt.

Nun melden sich auch die ersten Promistimmen zum plötzlichen Karriere-Aus zu Wort. Willis' Ex-Frau Demi Moore teilte den gleichen Post wie ihre Tochter. Unter diesem schrieb Hollywoodstar Jamie Lee Curtis : «Anmut und Mut! Ich schicke euch allen Liebe.»

Schauspielerin Kelly Ripa und Model Cindy Crawford schickten Gebete in Richtung Willis. Influencerin und TV-Star Rachel Zoe meinte: «Es tut mir so Leid für euch! Ich schicke euch all meine Liebe und hoffe, dass ihr heilen werdet.»

Unter dem Instagram-Posting von Rumer schrieb etwa « American Horror Story »-Star Sarah Paulson: «Er war ein unglaublicher Schauspielpartner für mich. Er ist einer der liebenswertesten, fürsorglichsten und witzigsten Menschen überhaupt!» Beide spielten im Film «Glass» von 2019 zusammen.

« The Vampire Diaries »-Darstellerin Claire Holt fühlte mit: «Ich schicke ganz viel Liebe zu euch!» Die frühere «One Tree Hill»-Schauspielerin Hilarie Burton bekundete ebenfalls ihr Mitgefühl: «Ich drücke dich sehr, Liebes!» Tommy Dorfman, der durch sein Engagement bei «13 Reasony Why» Ruhm erlangte, schrieb: «Ich habe dich lieb» – was von Rumer Willis erwidert wurde.

