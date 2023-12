Video: watson/lucas zollinger

Modedesigner Philipp Plein macht Söhnchen Weihnachtsgeschenk im Wert von 400'000 Franken

Der deutsche Modedesigner Philipp Patrick Hannes Plein gehört zu den reichsten Personen in der Schweiz. Der Hauptsitz seines Modeimperiums, das mehrere Marken umfasst, liegt in Lugano im Tessin. Und dort hat er jetzt auch seinem eineinhalb Jahre alten Sohn Rocket Halo Ocean ein luxuriöses Weihnachtsgeschenk gemacht.



Auf Instagram zeigt er, wie sie es gemeinsam «auspacken»:

Video: watson/lucas zollinger

Plein bezeichnet das Geschenk als «neue elektrische Rakete» für seinen Sohn, passend zu dessen Namen. Es handelt sich dabei um einen Rolls-Royce Spectre, das erste Elektroauto der britischen Luxus-Automarke. Der Wagen kostet rund 400'000 Franken und hat 585 PS unter der Haube. Er ist, wie man im Video sehen kann, im Kanton Tessin eingelöst. Ausserdem kann man im Video sehen, dass es nicht der einzige Rolls-Royce im Fuhrpark der Plein-Familie ist.

Gemischte Reaktionen

Unter dem Post auf Instagram finden sich gemischte Reaktionen. Der Top-Kommentar mit den meisten Likes zeigt sich jedoch kritisch: «In Anbetracht der Welt, in der wir derzeit leben, ist dies absolut obszön», schreibt der User. Ausserdem fragen sich viele, was Rocket Halo Ocean mit dem Wagen überhaupt soll. Im Video ist zwar zu sehen, wie er hinter dem Steuer sitzt, bevor er es aber in der Schweiz für eine Spritztour auf die Strasse nehmen darf (in Begleitung), muss er sich noch mindestens fünfzehneinhalb Jahre gedulden. (lzo)

Video: watson/nico bernasconi

Video: watson/Lucas Zollinger

