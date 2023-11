Bild: instagram/skims

Kim Kardashian bringt BH mit Nippeln raus: Das hat es damit auf sich

Früher wurden BHs unter anderem dafür produziert, die Nippel abzudecken. Kim Kardashian dreht den Spiess jetzt um.

Bereits im alten Griechenland bedeckten Frauen ihre Brüste mit einer Art BH. Seither hat sich der Büstenhalter zwar stark verändert, aber er wird immer noch für das Schützen und Formen der weiblichen Brust benutzt.

Doch es gibt auch den Gegentrend: Als 2012 die «Free the Nipple»-Bewegung aufkam, befreiten sich viele – vor allem junge – Frauen vom «Brustgefängnis». Dieser Bewegung folgt nun auch Kim Kardashian. Allerdings nicht barbusig, sondern mit einem neuen BH-Modell: Am Dienstag verkündete die Unternehmerin auf Instagram, dass sie mit ihrem Modelabel «Skims» einen BH mit Nippeln herausbringt.

Und so sieht das aus:

Mit ihrem BH konzentriert sich Kardashian also nicht auf die Befreiung der Nippel, sondern auf das In-Szene-setzen davon.

Im Werbevideo dazu erläutert sie, dass durch den neuen BH die Nippel trotz der Erderwärmung «immer hart» sein können. Sprich: Auch wenn die Erde wärmer werde und harte Nippel darum nicht mehr natürlich entstünden, könne man mit dem Nippel-BH immer noch harte Nippel haben.

Im Werbevideo fallen Perlen wie:

«Es gibt harte Tage. Aber Deine Nippel sind immer härter.»

Oder:

«Egal, wie heiss es wird. Du siehst immer ‹cold ›aus.»

Nippel sind im Trend

Doch wieso möchte man überhaupt, dass die Nippel zu sehen sind, wenn man dazu immer noch einen BH tragen muss?

Ganz einfach: Nippel sind im Trend.

Bereits 2022 wurde der Nippel von vielen Magazinen als «Das beste Accessoire des Sommers» bezeichnet. So gibt es sogar Schönheitseingriffe, bei denen man sich die Brustwarzen «immer hart» spritzen kann.

Auch Nippelpiercings sind sehr beliebt. So gibt es etwa auf der Billigplattform Wish Fake-Nippel mit Piercings zu kaufen. Übrigens etwas, was sich nun viele Fans auch von Skims wünschen: ein BH mit gepiercten Nippeln!

Bild: Screenshot wish

Die Reaktionen

Neben den Extrawünschen auf ein Nippelpiercing-BH sind die Reaktionen auf die neue Mode gemischt. Einige Menschen in den Kommentarspalten der sozialen Medien sind davon begeistert und haben sich bereits einen Nippel-BH bestellt. Andere finden es alles andere als angebracht. So schreibt etwa ein User unter dem Werbevideo: «Kim, in anderen Ländern gibt es Krieg», während ein anderer meinte: «So etwas Vulgäres habe ich schon lange nicht mehr gesehen.»