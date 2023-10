In ihrem Podcast «DirTeaTalk» plaudert Shirin David seit September mit Kolleg:innen aus der Rap-Szene und anderen Stars. Bild: www.imago-images.de

Alisha Lehmann verrät Shirin David: Fussballstar soll ihr 100'000 für Sex angeboten haben



chiara menner / watson.de

Anfang September feierte die Rapperin Shirin David das Debüt ihres Podcasts «DirTea Talk», damals gemeinsam mit ihrem Rapper-Kollegen Shindy als erstem Gast. Gestern erschien dann die zweite Ausgabe von «DirTea Talk».

Zu Gast war dabei niemand geringeres als die Schweizer Fussballerin Alisha Lehmann. Passend zum Namen des Podcasts packen die beiden ordentlich aus: Sie berichten von einem international bekannten Fussballstar, der versuchte, bei beiden zu landen – und zwei Körbe kassierte.

Die Bernerin Lehmann spielt bei Aston Villa. Bild: Aston Villa

Shirin David lädt Fussballerin Alisha Lehmann zum «DirTea Talk» ein

Shirins Podcast «DirTea Talk» steht ganz unter dem Motto Klatsch und Tratsch über pikante Themen. Der Name des Podcasts ist passenderweise an Shirins Eistee-Marke «DirTea» angelehnt.

Neben «BraTee» (Capital Bra) und «HafTea» (Haftbefehl) gibt's auch «DirTea». Bild: www.imago-images.de

Im Allgemeinen will die Rapperin den Podcast nutzen, um den Kontext zu vielen Vorfällen aus der Vergangenheit zu liefern, die ihr bis heute vorgehalten werden. Aber es geht eben auch um «Tea» und persönliche Erfahrungen mit der Industrie.

Für Alisha Lehmann ist es der erste Gastauftritt bei einem Podcast, Interviews und Auftritte derart meidet die Fussballerin normalerweise. Alisha ist 24 Jahre alt, Schweizerin und Profi-Fussballerin.

Alisha Lehmann zaubert im Training und begeistert damit Millionen Video: watson/Aya Baalbaki

Aktuell spielt sie für die Schweitzer Nationalmannschaft und steht bei dem englischen Verein Aston Villa unter Vertrag. Nebenher verdient sie auch über Social Media ihr Geld, was angesichts der Gender-Pay-Gap im Fussball auch notwendig sei, so Alisha Lehmann.

Shirin David und Alisha Lehmann verraten ihre besondere Kennenlern-Story



Der erste Kontakt zwischen Shirin und Alisha entstand damals über Instagram, so die Rapperin. Alisha habe ihr damals eine Nachricht, bestehend aus Feuer-Emojis, gesendet.

Auf ihrem Song «Babsi Bars» widmete die Rapperin Alisha Lehmann wenig später eine Line. In besagtem Song rappt Shirin David: «Kontrollier’ das Game wie Alisha Lehmann beim Fussballspiel».

Abgesprochen war die Erwähnung in Shirins Song wohl nicht: «Ich hab’ nie damit gerechnet und wir haben ja auch nie darüber geredet vorher». Kurz nachdem der Song veröffentlicht wurde, hätten Alisha viele Nachrichten erreicht, die sie auf besagte Line aufmerksam machten.

Für die Fussballerin eine absolute Sternstunde: «Alle in der Schweiz haben mir geschrieben: ‘Shirin hat dich im Song erwähnt!’ Und ich so: ‘Oh my god, I’m a star!'».

Im echten Leben trafen sich Shirin und Alisha zum ersten Mal bei der Release-Party von Shirins Album «Bitches brauchen Rap» im Jahr 2021. Neben Themen wie die Gender-Pay-Gap, sprechen die beiden auch über ihre Jobs, denn sowohl Alisha als auch Shirin arbeiten in von Männern dominierten Branchen.

Was die beiden darüber hinaus auch gemeinsam haben: Ihre erste Rückennummer im Fussball. Denn auch Shirin hat in ihrer Jugend für eine kurze Zeit Fussball gespielt, beide starteten mit der Rückennummer 13.



Alisha Lehmann gibt pikante Details zu Begegnung mit Fussballstar



Besonders pikant wird es in der «DirTea Talk»-Rubrik «NDAs»: Hier erzählen Shirin und ihre Gäste jeweils eine Geschichte, die mit Personen des öffentlichen Lebens zu tun haben und eigentlich einen Geheimhaltungsanspruch haben.

Im Podcast stellen Alisha Lehmann und Shirin David eine weitere Gemeinsamkeit fest: Einen internationalen Fussballstar, der bei beiden einen Annäherungsversuch wagte – und zwei Körbe kassierte.

Alisha Lehmanns Story fand in Miami statt. Dort habe sie mit einem Freund einen Club besucht, als sie eine Nachricht von einem «international sehr, sehr» bekannten Fussballer erhielt. Alisha erzählt, dass sie auf diese nicht reagiert habe.

Wenig später soll auch ihr Sicherheitsmann eine Nachricht von dem Fussballer erhalten haben – mit folgendem Angebot: «Ich zahl’ Alisha 100'000 für eine Nacht». Für Alisha ein absolutes No-Go.

Alisha Lehmann und Co. duellieren sich im ultimativen Rate-Duell Video: watson/Aya Baalbaki

Shirin David mit heftiger Bemerkung zu «Angeboten» in der Rap-Branche



«Angebote» derart sind absolut kein Einzelfall, wie Shirin David daraufhin erzählt: «Das ist wirklich ein Ding, dass voll viele das machen in der Industrie. […] Das existiert, es gibt wirklich diese Angebote und das ist crazy» [sic!]

Auch Shirin hat zu exakt diesem Fussballer eine Story in petto, die sich bei ihr etwas anders zutrug als bei Alisha. Letztes Jahr war die Rapperin, gemeinsam mit ihrer Schwester Pati, in Paris bei der Fashion Week. Dort wollten die Schwestern unbedingt in einem angesagten Pariser Restaurant essen, in dem regelmässig auch weltbekannte Stars «von Rihanna, bis zu Regisseuren und Models» zu Gast sind.

Vor dem Restaurant angekommen, mussten sich die beiden zunächst anstellen. Währenddessen fuhren immer wieder Wagen vor, aus denen Berühmtheiten ausstiegen und an der Schlange vorbei ins Restaurant gingen. Shirin David erzählt, dass aus einem dieser Autos «jemand raus [kommt], der jetzt nicht so gross war».

Die Person sei der Hamburgerin bekannt vorgekommen, «und wir hatten so einen kurzen Moment Augenkontakt». Kurz darauf wurden Shirin und ihre Schwester aus der Schlange vorgezogen und ins Restaurant gebeten – erst als die beiden am Tisch ankamen, erkannte Shirin den Mann, der vorher aus dem Wagen gestiegen war. Er sass am gegenüberliegenden Tisch.

Als sie schliesslich die Toilette aufsuchte, sei Shirin David auf dem Rückweg vom Besitzer, der sie zuvor auch ins Restaurant gebeten hatte, angehalten worden. Er erzählte der 28-Jährigen, dass der Fussballstar sie dazu einladen möchte, an seinem Tisch zu sitzen.

Das kam für Shirin nicht infrage: «Ich setz’ mich ganz bestimmt nicht an irgendeinen Tisch von einem Fussballer». Wer genau der international bekannte Fussballstar ist, der sein Glück bei Shirin und Alisha versuchte, geben die beiden nicht preis – der Name wird zensiert.

In den Kommentaren unter dem YouTube-Video behaupten einige, dass es sich um Neymar oder auch Kylian Mbappé handeln könnte. Abschliessend tauschen sich die zwei darüber aus, wer die bekannteste Person ist, die ihnen eine Direktnachricht über Instagram gesendet hat.

Alisha erzählt, dass sie erst vor drei Tagen eine Nachricht von niemand geringerem als Drake erhalten habe. Er sei in ihre «DMs geslidet», um nach einem Trikot der Fussballerin zu fragen. Bei Shirin David sei es Schauspieler Michael B. Jordan gewesen. Er habe allerdings nur Feuer-Emojis gesendet und Shirin damit nicht überzeugen können.