Dieses Wochenende geht das Glamour-Festival Coachella in Kalifornien in die zweite Runde. Die Star-Musikerin Grimes hätte sich ihren Auftritt am ersten Wochenende bestimmt anders vorgestellt. Statt einer spektakulären Show legte sie einen Auftritt hin, der einem etwas ratlos zurücklässt. Soll man jetzt lachen oder sich Sorgen machen? Entscheidet selbst.

(PS: Wir haben gelacht.)

Grimes, die übrigens die Ex-Partnerin von Elon Musk ist und mit ihm einen Sohn mit dem klingenden Namen X Æ A-12 hat, hatte wohl «wesentliche technische Probleme» mit ihrem Set. Das sagte sie zumindest. Mehrmals. Diese hatten zur Folge, dass «alle Tracks mit doppelter Geschwindigkeit» abgespielt wurden. Anstatt einfach weiterzuspielen, versuchte sie – ebenfalls mehrmals –, das Problem zu erklären. Es sei kompliziert. Sehr kompliziert. Es sei eben eine sehr komplizierte Technologie.

Grimes wusste aber auch die Lösung zum Problem. Sie musste nur rechnen, um die Geschwindigkeit der Tracks aufeinander abzustimmen. Nur: Rechnen ist so gar nicht ihre Stärke. Das liess sie ihr Publikum ebenfalls mehrmals wissen. Zum Schluss hielt Grimes dann gar nichts mehr zurück. Sie begann, wie wild auf der Bühne herumzuschreien.

Mittlerweile hat sich Grimes auf Social Media entschuldigt. Und gleichzeitig die Schuld von sich gewiesen. Ausserdem hat sie angekündigt, dass es bei ihrem zweiten Auftritt, dieses Wochenende, keine Probleme mehr geben werde. Man darf gespannt sein. (lzo)

