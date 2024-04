Bild: Shutterstock

Hitze, heisse Preise und Norm-Core: Das war das erste Coachella-Wochenende

Am Freitag hat das Coachella-Festival in Palm Springs begonnen und somit international die Festival-Saison gestartet. So war das erste Wochenende.

In den 2010er-Jahren war das Coachella, DAS Festival. Seit einigen Jahren hat es jedoch etwas an seinem Glanz verloren. Trotzdem strömten am vergangenen Wochenende tausende von Menschen – darunter unzählige Influencer und Promis – nach Palm Springs an das Wüsten-Festival. Hier eine Übersicht, was wir Normalsterblichen dieses Wochenende verpasst haben.

Fashion

An Fashion-Inspiration haben wir nicht allzu viel verpasst. Früher galt das Coachella als ein Laufsteg für gewagte Outfits. Während Normalos und Influencer immer noch auf Pailletten und tiefe Ausschnitte setzten, fallen Stars und Sternchen nun mit der sogenannten «Norm-Core» auf. Eine Ästhetik, die sich gegen das Aufbrezeln stellt. Dabei fällt man am Coachella mit schlichteren Outfits bereits mehr auf als mit ausgefallenen.

Zum Vergleich, früher sah das eher so aus:

James Charles am Coachella 2019 Bild: instagram/jamescharles

Preise

Wer Geld, zum aus dem Fenster schmeissen hat, soll ans Coachella! Schon der normale Eintrittspreis für ein Wochenende kostet 500 Dollar. Wer VIP unterwegs sein will bezahlt 1000. Dazu gehört weder der Shuttle, noch ein Schlafplatz oder Verpflegung. Gerade für Letzteres muss ein saftiges Budget eingeplant werden. Die Influencerin Yulesy bezahlte für einen Drink 30 Dollar und für ein Stück Pizza 20. Wer nur Wasser trinken will, hat jedoch Glück, Wasser gibt es an Auffüllstationen gratis. Das ist aber auch nötig.

#coachella2024 #cali #kalifornien #festival #festivalfashion #festivalseason #coachellavalley #usa #amerika #lanadelrey ♬ Originalton - Yules @yulesy Antwort auf @Lanadelreysbootyhole sooo wie ist dieses Coachella eigentlich wirklich? 🤓 ich nehm euch mit für das ganze Brimborium Tag 1 - let’s go 🥳 Ich werde euch nochmal nach am Ende des Festivals einen genauen Überblick geben, was cool war, gut läuft oder wo es eher mal hakt - die Bilanz von Tag 1 fällt aber tatsächlich super positiv aus 😎 bis auf die Preise von Essen & Trinken, was ist da eigentlich los? #coachella

Hitze und Kälte

So ist das Coachella-Valley, wo das Festival stattfindet, als «Stadt des ewigen Sonnenscheins» bekannt. In der Wüste in Kalifornien wird es tagsüber gut und gerne 40 Grad heiss. Für etwas Abkühlung sorgen Befeuchtungsmaschinen, die Sprühnebel verteilen. Wie es in der Wüste üblich ist, kühlt es in der Nacht jedoch stark ab. So herrschen dann Temperaturen von etwa 10 Grad. Auch hier kann wieder Geld gemacht werden. Coachella-Pullis verkaufen sich für 80 Dollar.

Acts

Am Freitag läutete Lana Del Ray als Headlinerin das Festival ein. Als Überraschungsgast stand bei ihr dann plötzlich Billie Eilish auf der Bühne. Zudem sangen Shakira, Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Olivia Rodrigo und unzählige weitere Acts am Wochenende.

Doch an das Coachella geht man nicht nur für die Musik-Acts, sondern auch für die anderen Promis. Jedes Jahr tanzen Dutzende von Stars am Coachella. Dieses Wochenende waren unter anderem Mega-Stars wie Heidi Klum, Justin und Hailey Bieber, Kendall Jenner und Taylor Swift und Travis Kelce vor Ort.