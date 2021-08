6 Spiele, 13 Torbeteiligungen – FCB-Cabral spielt so überragend, dass nun der Abgang droht

Heute tritt der FC Basel in der 3. Qualifikationsrunde zur Conference League zum Rückspiel gegen Ujpest Budapest an. Das Hinspiel haben die Basler auswärts mit 2:1 gewonnen und damit eine günstige Ausgangslage geschaffen. Dabei lag der FCB zur Halbzeit noch mit 0:1 in Rückstand, ehe Arthur Cabral das Spiel mit einem Tor und einem Assist in die richtigen Bahnen lenkte.

Der Brasilianer steht derzeit sinnbildlich für den Höhenflug des FCB. In sechs Partien in dieser Saison kommt er auf unfassbare …