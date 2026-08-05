Video: watson/nina bürge

Sie war ein Geschenk von Putin: Tigerin sprintet in Kasachstan in die Wildnis

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In der kasachischen Provinz Almaty wurde eine Tigerdame in ein Schutzgebiet gebracht. Schau dir die Rückkehr der Tigerin in die Natur im Video an:

Video: watson/nina bürge

Das Tigerweibchen und drei weitere Tiger wurden dem Land Kasachstan vom russischen Präsidenten Wladimir Putin geschenkt. Sie sollen Teil eines internationalen Projekts der Wiederansiedlung der Tiger in Zentralasien sein. Eigentlich kommen die vier Raubkatzen aus der russischen Region Chabarowsk. Die vier Raubkatzen sind Amur-Tiger, auch als Sibirische Tiger bekannt.

Das Schutzgebiet, in dem die Tiger von nun an leben werden, ist rund 1,2 Millionen Hektar gross. Zudem wurden von Kasachstan dort über die letzten Jahre Kulane ausgesetzt, eine asiatische Esel-Art, die nun als Beutegrundlage für die Raubkatzen gelten soll. (nib)