recht sonnig31°
DE | FR
burger
Videos
Tier

Geschenk von Putin an Kasachstan: Tigerin wird ausgewildert

Video: watson/nina bürge

Sie war ein Geschenk von Putin: Tigerin sprintet in Kasachstan in die Wildnis

05.08.2026, 16:0405.08.2026, 16:04

In der kasachischen Provinz Almaty wurde eine Tigerdame in ein Schutzgebiet gebracht. Schau dir die Rückkehr der Tigerin in die Natur im Video an:

Video: watson/nina bürge

Das Tigerweibchen und drei weitere Tiger wurden dem Land Kasachstan vom russischen Präsidenten Wladimir Putin geschenkt. Sie sollen Teil eines internationalen Projekts der Wiederansiedlung der Tiger in Zentralasien sein. Eigentlich kommen die vier Raubkatzen aus der russischen Region Chabarowsk. Die vier Raubkatzen sind Amur-Tiger, auch als Sibirische Tiger bekannt.

Das Schutzgebiet, in dem die Tiger von nun an leben werden, ist rund 1,2 Millionen Hektar gross. Zudem wurden von Kasachstan dort über die letzten Jahre Kulane ausgesetzt, eine asiatische Esel-Art, die nun als Beutegrundlage für die Raubkatzen gelten soll. (nib)

Mehr zu dem Tiger:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die ultimative Otten-Slideshow (wirklich!)
1 / 102
Die ultimative Otten-Slideshow (wirklich!)

Hier bekommst du gleich die volle Ladung Otten-Bilder. Es sind wirklich, wirklich viele ...
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Forscherin möchte ins Meer abtauchen – dann taucht der Tigerhai auf
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Waldbrände in Griechenland: 100 Häuser abgebrannt und kein Ende in Sicht
Die aktuellen Waldbrände in Griechenland haben besonders die Ortschaft Porto Germeno rund 60 Kilometer westlich von Athen getroffen. In dem Küstenort im Nordosten des Golfs von Korinth sollen bis zu 100 Häuser verbrannt sein, sagte der Vizebürgermeister der umliegenden Gemeinde Mandra dem Nachrichtensender Ertnews. «Aufgrund der starken Winde können derzeit überhaupt keine Löschflugzeuge eingesetzt werden. Wir hoffen, dass der Wind nachlässt. Es gibt keine andere Möglichkeit.»
Zur Story