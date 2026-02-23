bedeckt
DE | FR
burger
International
Thailand

Thailand: Virus tötet 72 Tiger in Erlebnispark in Chiang Mai

Virus tötet 72 Tiger – Kritik an Thailands Erlebnisparks

23.02.2026, 10:3523.02.2026, 10:35

In zwei privaten Tigeranlagen in Nordthailand sind innerhalb weniger Wochen 72 Raubkatzen offenbar infolge eines Virusausbruchs verendet.

8/ Tierportrait: Antares , geb. 23.6.2008, Sibirischer Tiger, Amurtiger, lat. Panthera tigris altaica Temminck, Siberian Tiger, im Berliner Tierpark Friedrichsfelde, Katze, Gosskatze, Grosskatzen, Kin ...
Die Tiger lebten in Parks des touristischen Anbieters Tiger Kingdom in der Provinz Chiang Mai. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Es handelt sich Medienberichten zufolge um das grösste dokumentierte Massensterben in einer solchen Einrichtung in Thailand. Die Tragödie löste eine neue Debatte über Tiger-Erlebnisparks und die Bedingungen in solchen Einrichtungen aus. Tierschützer kritisieren schon seit Jahren «Streichelzoos», in denen Besucher gegen Gebühr mit Grosskatzen posieren oder sie berühren können. «Diese Tiger starben so, wie sie gelebt haben – in Elend, Gefangenschaft und Angst», teilte die Tierrechtsorganisation Peta mit. «Es ist an der Zeit, dass die thailändische Regierung diese Betriebe endgültig schliesst», forderte Jason Baker, Präsident von Peta Asien.

War das Futter verantwortlich?

Die Tiger lebten in Parks des touristischen Anbieters Tiger Kingdom in der Provinz Chiang Mai. Insgesamt wurden dort 246 Tiere gehalten. Bis zum 18. Februar starben nach Behördenangaben 72 Tiger. Einige Veterinäre äusserten die Vermutung, dass kontaminiertes Futter – darunter rohes Hühnerfleisch – eine Rolle gespielt haben könnte.

Nach Angaben der regionalen Verwaltungsbehörde breitete sich die Erkrankung seit Anfang Februar in mehreren Gehegen aus. Um welches Virus es sich handelte, ist noch unklar. Erste Untersuchungen ergaben mögliche Infektionen mit dem Felinen Parvovirus (FPV), einer hochansteckenden Krankheit, die oft tödliche Verläufe verursacht. Mittlerweile sprechen die Behörden jedoch auch vom ebenfalls tödlichen Caninen Staupevirus (CDV). Die endgültige virologische Analyse läuft noch.

epa05383115 An tiger stands in the animal enclosure with the inscription &#039;eat refugees&#039; in front of the Maxim Gorki theatre in Berlin, Germany, 22 June 2016. The theatre works with artists f ...
Die Tiere verbrächten ihr Leben eingesperrt und angekettet, nur um für Fotos posieren zu müssen. (Symbolbild)Bild: EPA/DPA

Hohe Tigerdichte und Inzucht

Die betroffenen Anlagen wurden für 14 Tage geschlossen und unter Quarantäne gestellt. Die Gehege wurden desinfiziert und die Kadaver verbrannt. Gleichzeitig überwachen die Gesundheitsbehörden mehr als 100 Personen, die zwischen dem 8. und 19. Februar engen Kontakt mit Tigern in den Parks hatten. Bisher wurden keine Krankheitssymptome festgestellt. Nach offiziellen Angaben sind die nachgewiesenen Infektionen nicht auf Menschen übertragbar.

Experten wiesen darauf hin, dass sich solche Erreger in Einrichtungen mit hoher Tierdichte rasant ausbreiten könnten. Auch könnte Inzucht das Immunsystem der Raubtiere geschwächt haben, zitierten Medien Fachleute. «Tiger Kingdom ist ein gewinnorientierter Betrieb, der Tiger ausbeutet», betonte Peta. Die Tiere verbrächten ihr Leben eingesperrt und angekettet, nur um für Fotos posieren zu müssen. «Viele wirken dabei so unnatürlich zahm, dass ernsthafte Fragen aufkommen, ob sie unter Drogen gesetzt wurden», sagte Baker. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Extrem seltene Indochinesische Tiger in der Fotofalle
1 / 10
Extrem seltene Indochinesische Tiger in der Fotofalle
Ein junger männlicher Tiger blickt direkt in die Kamera. Der Indochinesische Tiger (Panthera tigris corbetti) ist extrem selten.
quelle: ap/thailand&#039;s department of national parks, wildlife and plant conservation/freeland / sakchai lalit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tiger gibt seltsame Laute von sich – und sorgt in Russland für Aufsehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Diese zwei neuen Entwicklungen stellen Millionen Bürojobs infrage
Künstliche Intelligenz verbessert längst nicht mehr nur unsere Arbeit – sie verbessert sich selbst. Das beschleunigt die Entwicklungsgeschwindigkeit radikal und könnte zu einer Intelligenzexplosin führen.
Seit ChatGPT im November 2022 auf den Markt kam, hat sich die künstliche Intelligenz (KI) ins kollektive Bewusstsein katapultiert und sich im Alltag vieler Büroarbeiter etabliert. E-Mails beantworten, Berichte schreiben, Illustrationen und Tabellen erstellen – für all das und noch viel mehr werden Chatbots wie ChatGPT, Gemini oder Claude genutzt. Für die einen ist es noch immer bloss Spielerei, für andere ein echter Effizienzgewinn und für Dritte gar nicht mehr wegzudenken.
Zur Story