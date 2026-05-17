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Tiger greift Person an – Raubkatze nach Flucht erschossen

Tiger greift Person an – Raubkatze nach Flucht erschossen

Großeinsatz in Dölzig: Eine Person wird bei Tiger-Dompteurin Carmen Zander von einer Raubkatze verletzt. Schwer bewaffnete Polizisten sichern das Gelände.
17.05.2026, 14:2617.05.2026, 14:29
Ellen Ivits / t-online
Ein Artikel von
t-online
Carmen Zander vom Dresdner Weihnachts-Cirkus mit ihren Tigern. Carmen Zander of Dresdner Christmas Cirkus with theirs Tigers
Carmen Zander und einer ihrer Tiger. (Archivbild)Bild: imago stock&people

Bei der Tiger-Dompteurin Carmen Zander in Dölzig hat am Sonntagnachmittag ein Tiger einen Helfer angegriffen und verletzt. Das bestätigte die Polizei. Carmen Zander selbst wurde nicht verletzt.

Nach dem Angriff entkam ein Tiger aus dem Gehege in dem Gewerbegebiet. Die Polizei erschoss das Tier mittlerweile an einer nahegelegenen Gartensparte. Weitere Tiere seien nach Angaben der Einsatzkräfte nicht frei.

Die Feuerwehr Dölzig ist aktuell vor Ort und sperrt die Straße Richtung Frankenheim ab. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Zudem sind schwer bewaffnete Polizisten vor Ort. Weitere Angaben zum Zustand des verletzten Helfers lagen zunächst nicht vor.

Gegen die Dompteurin aus Leipzig hatte es in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfe gegeben. Die Frau hatte trotz fehlender Genehmigung eine Tigerschau im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig beworben. Die Staatsanwaltschaft Leipzig leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren ein.

Verwendete Quellen:

  • lvz.de: "Tiger-Angriff bei Leipzig: Person von Raubkatze verletzt – Tier entlaufen"
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