Video: watson/Lucas Zollinger

Der ganze Polit-Zirkus überfordert dich? Keine Angst, du bist nicht allein

Lucas Zollinger Folge mir

Mehr «Videos»

In einem Pressestatement am Donnerstagabend, 8. Februar, wurde US-Präsident Joe Biden mit der Frage konfrontiert, ob er und sein Gedächtnis noch fit genug seien, sein wichtiges Amt an der Spitze der US-Politik wahrzunehmen. Natürlich sei er das, antwortete er. Nur, um sich wenige Sätze später den nächsten Fauxpas zu leisten.

In den letzten Wochen verwechselte der 81-Jährige ständig irgendwelche Namen aus dem internationalen Politik-Geschehen. Es fielen oft auch Namen aus längst vergangenen Epochen. So stellen sich nun manche Fragen: Ist Biden zu senil? Oder kann er mit den Toten sprechen? Und was ist die Alternative? Kleiner Spoiler: Donald Trump nicht. Mehr dazu im Video:

Video: watson/Lucas Zollinger

Am 5. November 2024 werden in den USA die Präsidentschaftswahlen stattfinden und bestimmen, ob Joe Biden und die Demokraten mit ihrer Regierung weitere vier Jahre im Weissen Haus residieren werden. Wer bei den Wahlen gegen ihn antreten wird, ist noch nicht klar. Aktuell sieht es in den Vorwahlen der Republikaner aber stark danach aus, als würde sein Gegner der Ex-Präsident Donald Trump werden. Trotz seiner unzähligen Anklagen vor Gericht und stetiger Fehltritte vor der Kamera liess er seine republikanischen Konkurrenten bereits in mehreren Staaten chancenlos. Die meisten sind deshalb freiwillig aus dem Rennen zurückgetreten – nur Nikki Haley bietet ihm (momentan) noch die Stirn. (lzo)

Mehr Videos zu Biden und Trump:

Hellseherin liest bei Fox News die Zukunft für Trump und Biden

Video: watson/Alina Kilongan

Scholz biegt auf rotem Teppich falsch ab – und andere Politiker auf «Abwegen»

Video: watson/lucas zollinger

Brüste signieren und Pizza verteilen: Trump ist auf Wahlkampf