Der diesjährige Super Bowl ist ein Event der Superlative.

2,5 Millionen US-Dollar für eine Luxus-Suite – so teuer war der Super Bowl noch nie

Am kommenden Montag findet in Las Vegas der 58. Super Bowl statt. Am grössten Sportevent der Vereinigten Staaten stehen dieses Jahr nicht nur die beiden antretenden Teams und die Halbzeitshow-Acts im Zentrum, sondern auch die hohen Ticketpreise.

Wer sich den diesjährigen Super Bowl live im Stadion ansehen will, muss sich mit «Milliardären messen, die einen Parkplatz für ihr Flugzeug suchen», wie es eine Journalistin der «New York Times» ausdrückt.

Am grössten Sportereignis der USA locken in der Partie zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs nicht nur die besten Football-Spieler der Gegenwart wie Nick Bosa, Patrick Mahomes und Travis Kelce, sondern auch die Musikgrössen Usher, Gwen Stefani und Post Malone, die vor dem Spiel oder in der legendären Halbzeitshow auftreten.

Ein Super Bowl der Superlative – was der Eintrittspreis betrifft

Das ganze findet in Las Vegas – der Unterhaltungsmetropole schlechthin – statt und dürfte viele gutbetuchte Gäste anlocken. Das mit den Flugzeugen war übrigens nicht übertrieben, an den Flughäfen Harry Reid und Henderson Executive Airports – beide in und um Las Vegas – stehen keine Flugzeugparkplätze mehr zur Verfügung.

Für Normalsterbliche dürfte es ohnehin schwierig sein, ein Ticket zu ergattern. Nicht nur deshalb, weil sie so begehrt sind, sondern auch, weil man dafür tief in die Tasche greifen muss – so tief wie noch nie zuvor. Laut der «New York Times» bezahlten Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr – Stand gestern – durchschnittlich rund 8700 US-Dollar für ein Ticket. Der Durchschnittspreis liegt damit 70 % höher als im letzten Jahr.

Das Allegiant-Stadion, in dem der 58. Super Bowl ausgetragen wird, bietet Platz für 65'000 Personen. Die Tickets finden nicht nur über offizielle Verkaufsstellen den Weg zu den Kunden, sondern werden auch auf Auktionsplattformen gehandelt.

Dass der Preis dieses Jahr besonders hoch ist, dürfte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen zu sein. Zum einen locken die beiden diesjährigen Teams besonders viele Zuschauenden an. Der Rekord für die teuersten Super-Bowl-Tickets wurde 2020 nämlich ebenfalls bei einer Begegnung zwischen diesen beiden Teams gemessen. Zudem wird der Super Bowl zum ersten Mal in Las Vegas ausgetragen, und zwar in einem Stadion, das relativ klein ist, es gibt also weniger Tickets als in den letzten Jahren – dass womöglich auch Popstar Taylor Swift beim Spiel ihres Freundes Travis Kelce auftauchen könnte, lässt die Nachfrage ebenfalls explodieren.

Die 34-jährige Sängerin spielt zwar nur 24 Stunden vor dem Super Bowl ein Konzert in Tokio, sollte es aber dennoch rechtzeitig zum Spektakel nach Las Vegas schaffen. So soll laut CNN die japanische Botschaft in Washington höchstpersönlich versichert haben, dass Swift «trotz des 12-Stunden-Fluges und des Zeitunterschiedes von 17 Stunden vor dem Super Bowl in Las Vegas ankommen wird».

2,5 Millionen für eine exklusive Suite

Wem die «billigen» Plätze zu wenig exquisit sind, kann sich das Erlebnis auch deutlich mehr kosten lassen. Plätze nahe am Spielfeld gibt es ab 18'000 US-Dollar, für 2,5 Millionen US-Dollar kann man sich das Spiel in einer luxuriösen Suite anschauen – Hummer und Getränke inklusive.

Um die Ausmasse der Preisexplosion der Super-Bowl-Tickets zu verdeutlichen: Bei der ersten Austragung des Events im Jahr 1967 kostete ein Ticket 12 Dollar (inflationsbereinigt ca. 100 Dollar). (kat)