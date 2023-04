Video: watson/Lucas Zollinger

Dieser «Bote» wollte etwas anderes, als die Post bringen – das ging in die Hose

Es klingelt an der Tür, draussen steht ein Bote mit einem Umschlag. Was jetzt? Die Tür öffnen, natürlich! Oder?



Normalerweise schon. Aber bei einem Fall, der sich Mitte April in East Haven im US-Bundesstaat Connecticut abgespielt hat, hätte das auch böse enden können. Der Mann vor der Tür war nämlich kein Postbote, sondern ein bewaffneter Räuber. Die orange Weste und der Umschlag? Nur Verkleidung – Teil seiner kriminellen Masche.



Der Hausbesitzer, das potenzielle Opfer, zeigte sich vom perfiden Plan aber unbeeindruckt. Schau hier das Video, das von seiner Türklingel-Kamera aufgezeichnet (und dem Räuber später zum Verhängnis) wurde:



Dank der Aufzeichnungen der Kamera konnten die Täter mithilfe der Facebook-Community später von der Polizei verhaftet werden. Sie wollten ins Haus eindringen, die Bewohner fesseln und es ausrauben. Sie wurden in mehreren Punkten angeklagt, die Verhandlung soll am 26. April stattfinden. (lzo)

