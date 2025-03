Trump kündigte nun an, er habe Elon Musk und dessen Firma SpaceX autorisiert, ein Raumschiff hochzuschicken. Dieser bereite aktuell alles vor und könne in etwa zwei Wochen «hochgehen», um sie zu holen. (lzo)

Eigentlich hätte die Mission nur rund eine Woche dauern sollen, aber dann traten mehrere technische Probleme am «Starliner» auf – unter anderem Heliumlecks und Störungen an den Triebwerken. Aus Sicherheitsgründen reiste das Raumschiff im September unbemannt zur Erde zurück – und zwar ohne Probleme.

Bei einer Pressekonferenz im Oval Office kam US-Präsident Donald Trump am Donnerstag auf die beiden Starliner-Astronauten zu sprechen, die seit mittlerweile rund acht Monaten im Weltraum «feststecken». Nachdem Trump seinen Vorgänger Joe Biden ordentlich in die Pfanne gehauen hatte – er schob ihm (wie gewöhnlich) die Schuld für die Situation in die Schuhe –, kündigte er an, wie er die Astronauten zu retten gedenkt. Dabei machte er auch einen merkwürdigen Kommentar über die Physis von einem der beiden «Gestrandeten»:

Elektrischer Donut Diese neonblau-weiss-goldene Schönheit ist das Resultat der Supernova Cassiopeia A – ein expandierender Ball aus Materie und Energie, den ein explodierter Roter Überriese ausgestossen hat. Das Gebilde, das einen Durchmesser von etwa 10 Lichtjahren hat, umhüllt einen Ort relativer Ruhe im Zentrum des Supernova-Überrests. Durch das Loch in der Mitte erinnert es an einen gigantischen, knisternden, elektrisch blauen Donut.

Strassenumfrage in Berlin: Das sagen die Menschen der Hauptstadt zur Wahl

Gestern haben die Menschen in Deutschland an den Bundestagswahlen ihre Stimmen abgegeben. Jetzt, wo die Resultate klar sind, muss entschieden werden, wie sich die neue Regierung zusammensetzt, die das Land in den nächsten vier Jahren führt. Wir haben bei den Menschen in der Hauptstadt nachgefragt, was sie von den Ergebnissen halten: