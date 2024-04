Hier büxen 4 Zebras aus und rennen über den Highway

Video: watson/aya baalbaki

So sieht es aus, wenn vier Zebras ausbüxen und über den Highway rennen

Mehr «Videos»

Vier Zebras sind am 28. April 2024 an einer Autobahnausfahrt im US-Bundesstaat Washington aus einem Transporter ausgebüxt. Daraufhin versuchten Anwohner, Polizisten und Freiwillige, die Tiere wieder in Sicherheit zu bringen.

Drei Zebras wurden mittlerweile von der Polizei und Rodeo-Profis erfolgreich zurückgeholt. Ein Zebra wird weiterhin gesucht.

Video: watson/aya baalbaki

(aya)