Die «Sphere at The Venetian Resort» in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada wurde am Freitag, 29. September, mit einem Konzert der Band U2 bildgewaltig und lautstark eröffnet. Seither fluten unzählige Videos und Bilder die sozialen Medien. Schau selbst:

Eigentlich befindet sich die kugelförmige Mehrzweckhalle «Sphere», wie sie kurz genannt wird, gar nicht in Las Vegas selbst, sondern in der Nachbarstadt Paradise. Die beiden Orte sind mittlerweile aber faktisch zusammengewachsen.

Grösstes kugelförmiges Gebäude der Welt

Die «Sphere» hat gleich mehrere Rekorde inne. Sie ist seit ihrer Fertigstellung das grösste kugelförmige Gebäude der Welt und löste damit die «Avicii Arena» in Schwedens Hauptstadt Stockholm ab. Was die «Sphere» aber wirklich aussergewöhnlich macht, sind 57,6 Millionen LEDs, mit der sie innen und aussen verkleidet ist. Diese lassen sich beliebig mit Bildmaterial bespielen. Im Kugelinneren befindet sich das weltweit erste 16K-LED-Display – und erstreckt sich über 15'000 m².

Ein Bauwerk der Superlative

Die «Sphere» ist mit ihren Baukosten von 2,3 Milliarden US-Dollar das teuerste Gebäude in der Stadt der Sünde. Vier Jahre dauerten die Bauarbeiten – inklusive Baustopp während der Corona-Pandemie. Der viertgrösste Kran der Welt wurde per Schiff von Belgien über den Atlantik gebracht, um das Gebäude fertigzustellen.



Jetzt steht die Halle und verfügt über 18'600 Sitzplätze und 5'000 Stehplätze, die sich auf 400 Reihen steil bis unters Dach verteilen. Rund 10'000 Plätze sind zusätzlich mit haptischer Technologie ausgestattet, die eine weitere Immersion mittels 4D-Funktionen wie Wind oder Duft ermöglichen. Für die optimale Akustik sorgen zusätzlich rund 164'000 Lautsprecher.



Der Bau von weiteren Kugeln ist bereits geplant. Eine soll im Londoner Stadtteil Stratford in Grossbritannien entstehen. (lzo)

