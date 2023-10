Damar Hamlin beim siegreichen Comeback nach seinem Herzstillstand vor neun Monaten. Bild: keystone

Das Comeback eines Totgeglaubten und schon wieder Taylor Swift – das NFL-Wochenende

Auch am 4. Spieltag der NFL sorgte Taylor Swift mit ihrem Stadionbesuch für Aufregung. Das erfreulichste Ereignis des NFL-Wochenendes war jedoch das Comeback von Damar Hamlin, der neun Monate nach seinem Herzstillstand wieder in einem Ernstkampf auflief.

Die Spiele vom Wochenende

Minnesota Vikings mit erstem Saisonsieg

Ein stark aufspielender Justin Jefferson hatte einen grossen Anteil daran, dass die Minnesota Vikings am vierten Spieltag mit einem 21:13-Triumph über die Carolina Panters den ersten Saisonsieg feiern konnten.

Besser in die Partie startete jedoch das Heimteam. Sam Franklin Jr. fischte den Ball vor der eigenen Endzone aus der Luft, aus der Interception machte er dank eines 99 Yards langen Laufs einen Pick-Six.

Mit einem 51-Yard-Fumble-Return-Touchdown von DJ Wonnum übernahmen die Gäste aus Minnesota am Ende des dritten Viertels jedoch die Führung und konnten eine weitere Pleite abwenden.

Taylor Swift verzückt erneut das Publikum

In der Nacht auf Montag setzten die Kansas City Chiefs ihre Siegesserie fort und bezwangen die New York Jets mit 23:20. Im Zentrum stand jedoch einmal mehr nicht die sportliche Leistung des Teams, sondern die Liebelei zwischen Kansas-City-Chiefs-Star Travis Kelce und Pop-Star Taylor Swift. Kelces Flamme sass wie schon letzte Woche im Publikum und sorgte damit bei den Fans für Begeisterung.

Wie der folgende Post zeigt, ist Travis Kelce nicht nur ein ausgesprochen talentierter Football-Spieler, sondern überzeugt auch mit seinen tänzerischen Fähigkeiten. Er scheint also schon einmal etwas gemeinsam zu haben mit Taylor Swift.

Beim Stand von 20:20 sorgte New Yorks Breece Hall für eine sehenswerte Szene. Für den Sieg reichte es seinem Team trotz dieser Aktion nicht.

Den Jaguars reicht eine starke erste Spielhälfte

Die Jacksonville Jaguars entschieden das Spiel gegen die Atlanta Falcons mit einer bärenstarken ersten Halbzeit für sich. Sehenswert war vor allem der 30-Yard-Touchdown-Pass von Trevor Lawrence auf Calvin Ridley.

Auch Darious Williams trug mit seinem Touchdown zum ungefährdeten 20:7-Sieg der Jacksonville Jaguars bei.

Denver mit erstem Sieg

Die Denver Broncos erkämpften sich am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg. Gegen die Chicago Bears setzten sie sich 31:28 durch. Für die Mannschaft aus Denver war es zugleich der erste Sieg unter Coach Sean Payton. Die Chicago Bears zeigten über weite Strecken eine sehr ansprechende Leistung, vergaben den Sieg aber im letzten Viertel.

Khalil Mack mit Karrierekord

Die LA Chargers mussten gegen Spielende noch um den lange sicher geglaubten Sieg kämpfen. Ein wunderbarer 51-Yard-Pass von Justin Herbert auf Joshua Palmer brachte dem Team aus Los Angeles schliesslich doch noch den zweiten Saisonsieg.

Edge Rusher Khalil Mack sammelte zum ersten Mal in seiner Karriere sechs Sacks und machte sich so zum auffälligsten Spieler des Spiels.

Damar Hamlin gibt Comeback nach Herzstillstand

Nach ihrem spektakulären 70:20-Sieg über Denver letzte Woche erwischten die Miami Dolphins in der vierten Runde einen wesentlich schlechteren Tag. Gegen die Buffalo Bills setzte es eine relativ klare 20:48-Niederlage ab.

Am meisten zu reden gab rund um die Partie aber das Comeback von Damar Hamlin. Der Verteidiger hatte vor rund neun Monaten im Spiel gegen die Cincinnati Bengals einen Herzstillstand erlitten und musste reanimiert werden. Nun stand Hamlin zum ersten Mal wieder bei einem Ernstkampf auf dem Feld. Der NFL-Profi zeigte sich dankbar über sein Comeback: «Immer noch in der Lage zu sein, das was ich liebe, auf dem höchsten Niveau der Welt zu tun, ist fantastisch», gab er nach dem Spiel gegenüber US-amerikanischen Medien zu Protokoll.

Einer der auffälligsten Spieler auf dem Feld war Stefon Diggs, der es auf drei Touchdowns brachte. Er ist damit der erste Bills-Spieler mit drei Touchdowns gegen die Dolphins seit Lee Evans im Jahr 2005.

Vier aus vier für die Philadelphia Eagles

Die Philadelphia Eagels gingen auch in der vierten Partie als Sieger vom Feld. Gegen die Washington Commanders setzten sie sich nach einer umkämpften Partie knapp mit 34:31 durch. Bis ins letzte Viertel gerieten die Eagles immer wieder in den Rückstand, bis Jalen Hurts zweimal A.J. Brown fand: ein Mal für einen 59-Yard- und ein anderes Mal für einen 28-Yard-Touchdown.

Auch San Francisco noch ungeschlagen

Neben den Philadelphia Eagles sind die San Francisco 49ers in dieser Saison das einzige noch ungeschlagene Team. Die Kalifornier bezwangen die Arizona Cardinals mit 35:16. Einen grossen Anteil am Sieg hatte San Franciscos Running Back Christian McCaffrey. Er brachte es auf 177 Scrimmage-Yards und vier Touchdowns – so viele wie noch nie in seiner Karriere.

Schwarzer Tag für die Patriots

Bereits zur Spielhälfte war das Spiel zwischen den New England Patriots und den Dallas Cowboys vorentschieden – die Cowboys führten mit 18:0 und erhöhten bis zum Spielende auf 38:3.

Als wäre die hohe Niederlage nicht schon genug, verletzten sich bei den Patriots auch noch zwei wichtige Spieler: Linebacker Matthew Judon musste das Spielfeld wegen einer Ellenbogenverletzung verlassen, Rookie-Cornerback Christian Gonzalez erwischte es an der Schulter.

