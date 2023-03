Video: watson/lucas zollinger

Heldenhafter Türsteher verhindert Amoklauf in Tampa, Florida

Am 19. März verhinderte ein Türsteher in einem Striplokal in Tampa im US-Bundesstaat Florida einen Amoklauf. Eine Überwachungskamera vor dem Lokal zeichnete die ganze Szene auf.

Im Video ist zu sehen, wie ein mit Teufelsmaske vermummter Mann, ausgerüstet mit einer Handfeuerwaffe, das Lokal betreten will. Der geistesgegenwärtige Türsteher reagiert, als der Bewaffnete eintreten will, und kann ihm mit einem geschickten Handgriff die Pistole entwenden. Im darauffolgenden Handgemenge mit weiteren Anwesenden kann der Angreifer überwältigt werden.

Polizei lobt den Helden

Der 44-jährige Täter konnte später von der Polizei verhaftet werden. In seinem Wagen wurde weitere Munition gefunden. Die Polizei lobt den Türsteher, der mit seinem Eingreifen einen Amoklauf verhindert habe. (lzo)

