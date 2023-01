Video: watson/lucas zollinger

Amoklauf am chinesischen Neujahr: Dieser Held rettete zahlreiche Leben

In Monterey Parks im US-Bundesstaat Kalifornien hat am chinesischen Neujahr, am 22. Januar, ein Schütze in einem Tanzlokal das Feuer auf die Feiernden eröffnet. 20 Personen hat er getroffen, zehn davon sind noch vor Ort gestorben.



Danach wollte er seinen Amoklauf in einem zweiten Lokal fortsetzen. Dort machte ihm Brandon Tsay einen Strich durch die Rechnung. Mit viel Zivilcourage schritt er ein, bevor es zu weiterem Blutvergiessen kam:

Video: watson/lucas zollinger

Tsay arbeitete in dem Lokal an der Kasse und ist der Sohn des Betreibers. Als der bewaffnete 72-Jährige die Diskothek betrat, handelte Tsay und konnte ihm die Waffe entreissen. Dadurch habe er viele Leben gerettet, sagte später Robert Luna, der Sheriff des Los Angeles County, der für Monterey Park zuständig ist. Tsay sei ein Held, sagte er weiter.



Tsay selbst sagte im Interview, er habe schon Todesangst gehabt, aber trotzdem mutig gehandelt, weil er seine Familie und Freunde schützen wollte.



Der Schütze hat sich nach der Tat selbst das Leben genommen. Seine Motive sind nach wie vor unklar. (lzo)

Weitere aktuelle Videos:

TikToker schneidet Sohn mit einem Löffel die Haare – und wir so Video: watson/Fabian Welsch

Du fragst dich, was Brian im Gefängnis tut? – Er zeigt es auf TikTok Video: extern / rest/Brian