Video: watson/lucas zollinger

In allerletzter Sekunde – Helden retten Mann aus brennendem Fahrzeug

In Las Vegas in den USA hat sich Ende Januar, konkret am 28. Januar, ein Autounfall ereignet, der eine spektakuläre Rettungsaktion nach sich zog. Nachdem ein alkoholisierter Mann seinen BMW gegen eine Palme gelenkt und das Bewusstsein verloren hatte, eilten ihm – ohne zu zögern – ein Polizist und ein Zivilist zu Hilfe.



Die beiden haben ihm ohne Zweifel das Leben gerettet, denn der Mann war im Auto eingeklemmt und wäre beinahe bei lebendigem Leibe verbrannt worden. Im von der Bodycam des Polizisten aufgezeichneten Video wird klar, wie knapp das Ganze war:

Video: watson/lucas zollinger

(lzo)

Weitere Bodycam-Videos:

Nach Verfolgungsjagd im Kugelhagel getötet – Bodycam-Video belastet US-Polizisten Video: watson

Wie im Actionfilm: Güterzug rammt US-Streifenwagen – Verdächtige sitzt noch drin Video: watson/lucas zollinger