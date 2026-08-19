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Bärenglace: So wird Futterglace für Bären hergestellt

Video: watson/Elena Maria Müller

Warum Bären Eis schmausen – nicht nur wegen der Temperatur

19.08.2026, 17:1219.08.2026, 17:12

Heute klettern die Temperaturen auf dem Thermo nochmals hoch, bevor in den nächsten Tagen etwas Abkühlung ansteht. Nicht nur wir Menschen naschen gerne Glace, auch andere Tierarten mögen sie.

So gehen die Schweizer Zoos mit der Hitze um
So gehen die Schweizer Zoos mit der Hitze um

So auch die syrischen Braunbären im Tierpark Goldau. Die Bärenbrüder Taya und Tarek – die vergangenen Winter zur Welt kamen – und die Bärenmutter Tamar bekommen diese Futterglaces in erster Linie aber nicht zur Abkühlung, sondern zur Beschäftigung.

«Die Bären im Tierpark kommen mit der Hitze gut zurecht», weiss Dr. Pascal Marty, Leiter Zoologie des Tierparks Goldau. Es sei vor allem wichtig, dass die Tiere Schattenplätze, genügend Rückzugsorte und Wasser zur Abkühlung hätten.

watson begleitet die Herstellung der Futterglaces und wir wollten wissen, wozu sie sonst noch wichtig sind.

Video: watson/Elena Maria Müller

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