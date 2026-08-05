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Winter

Hitze in Europa, Kälte in Neuseeland: Schnee am Strand von Christchurch

Video: watson/nina bürge

Während wir schwitzen: Hier herrscht gerade «bitterkalter» Winter

In Neuseeland passiert gerade das Gegenteil von dem, was die Schweiz seit Wochen durchlebt: So fiel selbst auf Meereshöhe Schnee und die Kälte legte den Strassenverkehr lahm.
05.08.2026, 13:4605.08.2026, 13:46

Auf der anderen Seite der Erde ist alles etwas anders. Das stimmt zumindest derzeit im Hinblick auf das Wetter. Denn Neuseeland wird gerade von einem antarktischen Kälteeinbruch heimgesucht. Medien berichten von «bitterkaltem» Wetter, es fiel Schnee, wo es sonst selten schneit. So hat Wellington etwa seit Jahren keinen Schnee mehr gesehen, einige Flocken fielen jedoch selbst in der Stadt bis auf Meereshöhe. Bilder in sozialen Medien zeigen auch einen verschneiten Strand in Christchurch.

In der Stadt Dunedin erwachten die Menschen am Dienstag in einem Winterwunderland. Schulen blieben in den vergangenen Tagen geschlossen, der ÖV fiel zeitweise aus. Es kam zu rund 20 Unfällen, weshalb mehrere Strassen gesperrt werden mussten. Die Behörden gaben Glatteiswarnungen für Mittwochmorgen heraus.

Video: watson/nina bürge

Die Bevölkerung macht das Beste daraus: Videos zeigen Snowboarder und Skifahrer, die steile Strassen hinuntersausen.

Noch ist die Kälte nicht ausgestanden. Meteorologen prognostizierten, dass die Nacht auf Donnerstag die kälteste des bisherigen Jahres sein dürfte. In Auckland beispielsweise dürfte es rund 1 Grad geben – was aussergewöhnlich ist. In Christchurch werden etwa minus 5 Grad erwartet, in Canterbury minus 10 Grad. Am Freitag könnte es sogar noch kälter sein und der steife Wind sorgt dafür, dass sich die Temperaturen noch tiefer anfühlen. Frühestens am Wochenende dürfte wieder wärmere Luft einströmen und die Kältewelle beenden. (vro)

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Antinatalist
05.08.2026 14:13registriert September 2019
Bevor jetzt der nächste Klimawandelleugner kommt und behauptet, es würde sich ausgleichen: Die globale Temperatur steigt trotz des Schnees in Neuseeland weiter kontinuierlich an.
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bokl
05.08.2026 14:30registriert Februar 2014
Für Zürich ist dieses Wochenende auch viel Schnee vorhergesagt.
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