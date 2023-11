Bild: keystone/watson

Ständerat im Kanton Freiburg: Die Resultate des zweiten Wahlgangs

Am 12. November findet im Kanton Freiburg der zweite Wahlgang der Ständeratswahlen statt. Hier findest du die Resultate dazu.

Ständerat

Anzahl Sitze: 2

Die Resultate

Die Prognose

Im Kanton Freiburg in der Westschweiz konnte keiner der Kandidaten am Wahlsonntag ein absolutes Mehr erreichen. Deshalb steht am 12. November für beide Sitze ein zweiter Wahlgang an. Das sagt die watson-Wahlbörse:

Wahlwahrscheinlichkeit Ständerat Quelle: watson–Wahlbörse/PREMIA

Wie die Prognosen entstehen Die Daten der watson-Wahlbörse stammen aus dem Prognosemarkt PREMIA. Die Daten werden von Professor Oliver Strijbis exklusiv für watson aufbereitet. Beim Prognosemarkt PREMIA handelt es sich um ein durch die Digital Society Initiative (DSI) der Universität Zürich finanziertes Forschungsprojekt unter seiner Leitung. Mehr zur Methode findest du hier.

Die Kandidierenden:

Am 12. November stellen sich drei Personen zur Wahl im Kanton Fribourg:

Johanna Gapany (FDP)

Isabelle Chassot (Mitte)

Alizée Rey (SP)

