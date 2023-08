Freiburger Spital findet seit anderthalb Jahren keinen Kaderarzt

Das Freiburger Spital (HFR) ist seit anderthalb Jahren bei der Rekrutierung eines Kaderarztes oder einer Kaderärztin für seine Permanence in Tafers erfolglos. Dies hat zur Folge, dass die Einschränkungen der Öffnungszeiten der Permance auf bis Ende des Jahres verlängert werden sollen.

Eine Aufnahme aus dem HFR. Bild: keystone

Seit dem 1. Mai ist die Permanence in Tafers unter der Woche von 8 bis 17 Uhr geöffnet, zuvor blieb sie bis 22 Uhr offen, und am Wochenende sowie an Feiertagen bleibt sie geschlossen, wie das HFR am Freitag mitteilte.

Um die Qualität und die Sicherheit der Betreuung ausserhalb dieser Zeiten zu gewährleisten, mangle es an Fachpersonal. Im Zuge von Spitalschliessungen hoffte das HFR laut Communiqué Fachkräfte für den Standort im Sensebezirk anwerben zu können.

Der aktuell vor Ort praktizierende Kaderarzt könne zwar die Tagesschicht sicherstellen, doch brauche es einen zweiten Kaderarzt oder eine zweite Kaderärztin, um erweiterte Öffnungszeiten am Abend sowie an den Wochenenden zu ermöglichen. (sda)