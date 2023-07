Vier Personen in Ménières FR von Blitz getroffen - zwei Verletzte

Vier Personen in Ménières FR von Blitz getroffen – davon ein Rega-Pilot im Einsatz

Mehr «Schweiz»

In Ménières FR sind am Freitagmorgen vier Personen von zwei Blitzen getroffen worden. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Die Personen wurden auf einem Feld von einem Blitz getroffen. Bild: DPA

Es handelt sich um einen 51-jährigen Mann, der zusammen mit einem 16-Jährigen auf einem Feld arbeitete. Das teilte die Freiburger Kantonspolizei am Freitag mit.

Während der Rettungsaktion für diese beiden Personen schlug ein weiterer Blitz ein und traf den Piloten eines Rega-Helikopters und einen Polizisten. Diese beiden Personen blieben unverletzt.

Die beiden Verletzten wurden von Sanitätern und einem Rega-Team verarztet, bevor sie ins Spital gebracht wurden. Der Rega-Pilot und der Polizist wurden vor Ort medizinisch untersucht.

Wie eine Polizei-Mediensprecherin auf Anfrage sagte, wurden die beiden Verletzten nach dem zweiten Blitzeinschlag nicht per Helikopter ins Spital gebracht, sondern per Ambulanz.

Am 11. Juli war im Kanton Freiburg bereits eine Frau von einem Blitz getroffen und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in Villars-sur-Glâne, einem Vorort von Freiburg. Ménières liegt in der Nähe von Estavayer-le-Lac FR im Broyebezirk. (saw/sda)